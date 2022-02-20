تحيا تونس وفلسطين.. الجلاصي وحمد يقودان المصري لاجتياز مازيمبي

تغلب المصري على ضيفه مازيمبي الكونغولي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب في الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية لكأس الكونفدرالية.

سجل للفريق البورسعيدي كل من الفلسطيني ياسر حمد في الدقيقة 60 والتونسي إلياس الجلاصي في الدقيقة 67.

الفوز رفع رصيد المصري إلى 4 نقاط على صدارة المجموعة بفارق نقطة عن مازيمبي، انتظارا لنتيجة مباراة القطن (نقطة) ضد أوتوهو (صفر).

🟢 ثلاثي هجومي في تشكيل المصري لمواجهة مازيمبي في الكونفدرالية pic.twitter.com/a939zAJv3z — FilGoal (@FilGoal) February 20, 2022

ركود تام

سيطر الحذر والتحفظ على مجريات الشوط الأول، بفرص قليلة كما وخطورة، وسط تدخلات وبطاقات صفراء كان للمصري نصيبه منها في التونسي إلياس الجلاصي.

وفي الدقيقة 23 كاد مازيمبي أن يسجل للمرة الأولى لولا استخلاص رائع من هيثم العيوني.

وأثار المدافع الفلسطيني ياسر حمد مخاوف في صفوف الفريق البورسعيدي بعد سقوطه مصابا وتوقف اللعب، إلا أنه عاد وأكمل المباراة.

إيقاف وأخطر الفرص

في الدقيقة 41 تلقى كريم العراقي إنذارا بسبب لمسة يد، كلفه الغياب عن المباراة المقبلة ضد أوتوهو الكونغولي، كونه الإنذار الثاني بعد تلقيه الأول أمام القطن الكاميروني.

وتألق مسعود في التصدي لكرة خطرة في الدقيقة 43، بينما كاد المصري أن يقتنص الهدف الأول في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ولكن طارت تسديدة أحمد حمودي فوق العارضة.

وبذلك انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

من تونس إلى فلسطين

سدد ليكونزا كرة جاورت قائم المصري في الدقيقة 49، فيما تحصل جريندو على مخالفة في الدقيقة 58، وصلت إلى رأس ياسر حمد ولكن مرت رأسيته بجوار القائم.

وأخيرا في الدقيقة 60 لعبت الركنية وعادت إلى التونسي إلياس الجلاصي ليرسل العرضية على رأس الفلسطيني ياسر حمد الذي سجل الهدف الأول.

وأجرى معين الشعباني مدرب المصري تبديله الأول في الدقيقة 64 بخروج أحمد حمودي ونزول محمد عنتر بدلا منه.

وسريعا لم يخيب عنتر رهان مدربه، حيث صنع الهدف الثاني بعد 3 دقائق من نزوله، تحديدا في الدقيقة 67، ليهدي الكرة إلى الجلاصي أمام المرمى الخالي.

خطورة النهايات

في الدقيقة 78 أهدر عنتر فرصة الثالث بتسديدة تصدى لها الحارس، فيما سدد ميرسيل نجيمبي ركلة حرة خطيرة في الدقيقة 83 ولكن تألق مسعود في الإبعاد.

أتت رأسية خطيرة للغاية في الدقيقة 87 على مرمى مسعود ولكنها اصطدمت بالعارضة، فيما كاد عنتر أن يسجل مجددا، حيث سجل فوق العارضة في الدقيقة 89، وتعطل في انفراد باللحظات الأخيرة.

أخيرا حل أوستن أموتو وأحمد شوشة بدلا من جريندو وعمرو مرعي في صفوف المصري في الدقيقة 90، ليسدلا الستار على الانتصار البورسعيدي.

الفوز رفع رصيد المصري إلى 4 نقاط على صدارة المجموعة بفارق نقطة عن مازيمبي، انتظارا لنتيجة مباراة القطن (نقطة) ضد أوتوهو (صفر).