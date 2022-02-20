ريشة طائرة - إنجاز غائب منذ 12 عاما.. نور يسري تحصد ذهبية إفريقيا للسيدات

حصدت نور أحمد يسري ذهبية بطولة إفريقيا لفردي سيدات الريشة الطائرة للمرة الثانية في تاريخ مصر والأولى منذ 2010.

وتغلبت نور على زميلتها ضحى هاني المصنفة الأولى عالميا والتي شاركت في أولمبياد طوكيو 2020 في المباراة النهائية.

والمصادفة كانت حصد مصر الذهبية الأولى لفردي السيدات عام 2010 عن طريق هادية حسني في مدينة كامبالا الأوغندية المقام عليها النسخة الحالية.

وفازت نور يسري على ضحى هاني بشوطين دون مقابل بنتيجة 21-16، 21-16.

ويلعب الثنائي المصري أدهم حاتم وأحمد صلاح نهائي منافسات زوجي الرجال اليوم الأحد أمام ثنائي الجزائر يوسف صبري وكوسيلا ماميري.

ويهيمن ثنائي الجزائر على لقب زوجي الرجال منذ نسخة 2017 في البطولة التي تقام سنويا.

ولم يسبق لمصر الفوز بذهبية إفريقيا لزوجي الرجال من قبل في البطولة الإفريقية.

وكان منتخب السيدات قد حصد ذهبية النسخة الحالية من بطولة إفريقيا بينما حصد منتخب الرجال الميدالية الفضية.