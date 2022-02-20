ريشة طائرة - إنجاز غائب منذ 12 عاما.. نور يسري تحصد ذهبية إفريقيا للسيدات

الأحد، 20 فبراير 2022 - 17:32

كتب : محمد سمير

نور أحمد يسري - ريشة طائرة

حصدت نور أحمد يسري ذهبية بطولة إفريقيا لفردي سيدات الريشة الطائرة للمرة الثانية في تاريخ مصر والأولى منذ 2010.

وتغلبت نور على زميلتها ضحى هاني المصنفة الأولى عالميا والتي شاركت في أولمبياد طوكيو 2020 في المباراة النهائية.

والمصادفة كانت حصد مصر الذهبية الأولى لفردي السيدات عام 2010 عن طريق هادية حسني في مدينة كامبالا الأوغندية المقام عليها النسخة الحالية.

أخبار متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020 – مصر تنهى منافسات زوجي سيدات الريشة الطائرة بخسارة ضد كندا أولمبياد طوكيو 2020 - ضحى هاني تودع منافسات فردي سيدات الريشة الطائرة أولمبياد طوكيو 2020 - خروج ثنائي زوجي مختلط الريشة الطائرة.. ويتبقى لقاء تحصيل حاصل أولمبياد طوكيو 2020 - خروج أدهم حاتم وضحى هاني من دور المجموعات بالريشة الطائرة

وفازت نور يسري على ضحى هاني بشوطين دون مقابل بنتيجة 21-16، 21-16.

ويلعب الثنائي المصري أدهم حاتم وأحمد صلاح نهائي منافسات زوجي الرجال اليوم الأحد أمام ثنائي الجزائر يوسف صبري وكوسيلا ماميري.

ويهيمن ثنائي الجزائر على لقب زوجي الرجال منذ نسخة 2017 في البطولة التي تقام سنويا.

ولم يسبق لمصر الفوز بذهبية إفريقيا لزوجي الرجال من قبل في البطولة الإفريقية.

وكان منتخب السيدات قد حصد ذهبية النسخة الحالية من بطولة إفريقيا بينما حصد منتخب الرجال الميدالية الفضية.

ريشة طائرة نور يسري مصر
نرشح لكم
كرة سلة - الكشف عن أسباب غيابات للاعبي المنتخب بـ تصفيات المونديال.. وسبب فشل تجنيس سبنسر مدرب منتخب البرتغال لـ الباتيناج الفني يكشف الهدف من التعاون مع وادي دجلة.. وكيفية نشر اللعبة اسكواش - الشوربجي والشربيني إلى نهائي بطولة واشنطن المفتوحة كرة سلة - دون اللاعب المجنس.. 14 لاعبا في قائمة منتخب مصر لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم كرة يد - الزمالك يكتسح الطلائع.. وانتصار الأهلي وسبورتنج في دوري المحترفين كرة يد - الزمالك يعزز صدارته.. والأهلي يفوز على سبورتنج في دوري المحترفين كرة طائرة - الأهلي يواصل انتصاراته.. والزمالك يهزم إيسترن كومباني رفع أثقال - مصر تفوز بتنظيم بطولة إفريقيا للكبار.. وأول نسخة لبطولة الأندية
أخر الأخبار
هاني سعيد: نسعى لحسم التأهل في الكونفدرالية مبكرا لمنح اللاعبين بعض الراحة 6 دقيقة | الكونفدرالية
سانشو وبرونو لديكم.. مانشستر يضرب ليدز بالأربعة في يوم الأهداف النادرة 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إفريقيا - المصري (0) - (0) مازيمبي.. بداية حذرة 27 دقيقة | الكونفدرالية
ريشة طائرة - إنجاز غائب منذ 12 عاما.. نور يسري تحصد ذهبية إفريقيا للسيدات 43 دقيقة | رياضات أخرى
تشكيل المصري - مرعي وحمودي يقودان الهجوم أمام مازيمبي ساعة | الكونفدرالية
مباشر في إسبانيا - فالنسيا (0)-(3) برشلونة.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإسباني
الكونفدرالية - بيراميدز يعزز تصدره بإسقاط زاناكو بثنائية الوافد الجديد لاكاي ساعة | الكونفدرالية
كيروش يعود الإثنين.. وتوزيع الجهاز على مباريات الدوري ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 2 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 3 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 4 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد