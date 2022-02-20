مباشر في إسبانيا - فالنسيا (0)-(3) برشلونة.. نهاية الشوط الأول

الأحد، 20 فبراير 2022 - 17:01

كتب : FilGoal

فالنسيا - برشلونة

يستضيف فالنسيا فريق برشلونة ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز السادس برصيد 39 نقطة من 23 مباراة بينما فالنسيا في المركز الثاني عشر بـ 30 نقطة وبمباراة زائدة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية الشوط الأول

ق40. هدف ملغي لفالنسيا عن طريق كارلوس سولير لتجاوز الكرة خط التماس قبل الهدف

ق37. جوووووول ثالث لبرشلونة عن طريق أوباميانج بعد تمريرة من جافي

ق31. جوووووول ثاني لبرشلونة عن طريق فرينكي دي يونج بعد لعبة جماعية رائعة

ق25. هدف ملغي لفالنسيا بعد خطأ كبير من شتيجن ولكن جايا مسجل الهدف كان في وضعية تسلل

ق22. جووووول أول لبرشلونة عن طريق أوباميانج الذي انفرد بعد تمريرة رائع من ألبا

ق18. عرضية من فيران توريس تمر من أمام أوباميانج

ق15. سيطرة متبادلة على الكرة بين الفريقين

بداية المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل

الدوري الإسباني برشلونة فالنسيا
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