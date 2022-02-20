مباشر في إسبانيا - فالنسيا (0)-(0) برشلونة.. سيطرة متبادلة
الأحد، 20 فبراير 2022 - 17:01
كتب : FilGoal
يستضيف فالنسيا فريق برشلونة ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.
ويحتل برشلونة المركز السادس برصيد 39 نقطة من 23 مباراة بينما فالنسيا في المركز الثاني عشر بـ 30 نقطة وبمباراة زائدة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق15. سيطرة متبادلة على الكرة بين الفريقين
بداية المباراة
انطلاق المباراة بعد قليل
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