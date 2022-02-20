مباشر في إسبانيا - فالنسيا (0)-(0) برشلونة.. بداية المباراة

يستضيف فالنسيا فريق برشلونة ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز السادس برصيد 39 نقطة من 23 مباراة بينما فالنسيا في المركز الثاني عشر بـ 30 نقطة وبمباراة زائدة.

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بداية المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل