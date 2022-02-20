مباشر في إنجلترا - ليدز (0)-(2) مانشستر يونايتد.. انطلاق الشوط الثاني

الأحد، 20 فبراير 2022 - 15:59

كتب : FilGoal

هاري ماجواير يحتفل بهدفه مع مانشستر يونايتد أمام ليدز

يستضيف ليدز فريق مانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 43 نقطة بينما ليدز في المركز الخامس عشر بـ 23 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

============

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق50 جووووول برونو برأسية

ق45 احتساب 6 دقائق وقت بدل من الضائع

ق34: جوووول أول لمانشستر يونايتد عن طريق هاري ماجواير من رأسية بعد ركنية لعبها لوك شاو.. الهدف الأول من ركلة ثابتة لمانشستر يونايتد في الموسم

ق32: مهارة فردية رائعة من بول بوجبا وتمريرة إلى برونو فيرنانديز الذي يسدد بقوة وميلييه يتصدى

ق30: خروج روبن كوخ بسبب الإصابة ودخول جونيور فيربو

ق25: بوجبا يتوغل من الجانب الأيسر ويلعب عرضية أرضية إلى رونالدو الذي يسدد سهلة ويتصدى لها الحارس من داخل الست ياردات

ق21: تسديدة قوية من رودريجو يتصدى لها دي خيا

انطلاق المباراة

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد ليدز
نرشح لكم
تشكيل مانشستر يونايتد - رونالدو وبرونو أساسيان أمام ليدز.. ولينجارد يبدأ لأول مرة جورجينيو: تمنيت اللعب مع جوارديولا.. وكدت أنضم لناد إنجليزي آخر جوندوجان: لسنا معتادين على ما حدث أمام توتنام.. واستحقينا الفوز لكن كرة القدم مجنونة كين: أنتظر مشاهدة الهدف.. وسون: كان هذا الوقت الصحيح لمواجهة مانشستر سيتي توخيل: اللحاق بـ ليفربول ليس مستحيلا.. وهذه أسباب سوء الأداء الملك صلاح يعود للتسجيل.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 جوارديولا: التسجيل أمام توتنام كان صعبا.. وكين لا يحتاج للتسجيل لإظهار قدراته بالأرقام - كونتي يوقف سلسلة جوارديولا ويذيقه الهزيمة الأولى في الاتحاد.. ومحرز المستفيد الوحيد في سيتي
أخر الأخبار
تشكيل المصري - مرعي وحمودي يقودان الهجوم أمام مازيمبي 4 دقيقة | الكونفدرالية
مباشر في إسبانيا - فالنسيا (0)-(0) برشلونة.. بداية المباراة 13 دقيقة | الدوري الإسباني
الكونفدرالية - بيراميدز يعزز تصدره بإسقاط زاناكو بثنائية الوافد الجديد لاكاي 24 دقيقة | الكونفدرالية
كيروش يعود الإثنين.. وتوزيع الجهاز على مباريات الدوري 56 دقيقة | منتخب مصر
جوائز فانتازي في الجول – MI Band 6 لصاحب المركز الأول في الجولة العاشرة 58 دقيقة | الدوري المصري
فيورنتينا يهزم أتالانتا ويقدم خدمة لـ يوفنتوس ساعة | الدوري الإيطالي
تشكيل برشلونة - ديمبيلي وأوباميانج أساسيان ضد فالنسيا.. وأداما وبيدري على مقاعد البدلاء ساعة | الدوري الإسباني
مباشر في إنجلترا - ليدز (0)-(2) مانشستر يونايتد.. انطلاق الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 2 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 3 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 4 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد