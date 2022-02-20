مباشر في إنجلترا - ليدز (0)-(2) مانشستر يونايتد.. انطلاق الشوط الثاني

يستضيف ليدز فريق مانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 43 نقطة بينما ليدز في المركز الخامس عشر بـ 23 نقطة.

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق50 جووووول برونو برأسية

ق45 احتساب 6 دقائق وقت بدل من الضائع

ق34: جوووول أول لمانشستر يونايتد عن طريق هاري ماجواير من رأسية بعد ركنية لعبها لوك شاو.. الهدف الأول من ركلة ثابتة لمانشستر يونايتد في الموسم

ق32: مهارة فردية رائعة من بول بوجبا وتمريرة إلى برونو فيرنانديز الذي يسدد بقوة وميلييه يتصدى

ق30: خروج روبن كوخ بسبب الإصابة ودخول جونيور فيربو

ق25: بوجبا يتوغل من الجانب الأيسر ويلعب عرضية أرضية إلى رونالدو الذي يسدد سهلة ويتصدى لها الحارس من داخل الست ياردات

ق21: تسديدة قوية من رودريجو يتصدى لها دي خيا

انطلاق المباراة