تشكيل مانشستر يونايتد - رونالدو وبرونو أساسيان أمام ليدز.. ولينجارد يبدأ لأول مرة

الأحد، 20 فبراير 2022 - 15:12

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد وولفرهامبتون

أعلن رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد عن تشكيل الفريق الذي سيواجه ليدز يونايتد بعد قليل.

ويبدأ جيسي لينجارد أساسيا للمرة الأولى هذا الموسم، كما تم الدفع بالثنائي الهجومي كريستيانو رونالدو وبرونو فيرنانديز.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 43 نقطة بينما ليدز في المركز الخامس عشر بـ 23 نقطة.

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وجاء التشكيل كالآتي:

حارس المرمى: دافيد دي خيا

الدفاع: أرون وان بيساكا - فيكتور ليندلوف - هاري ماجواير - - لوك شاو

الوسط: بول بوجبا - سكوت مكتومناي - برونو فيرنانديز - جيسي لينجارد

الهجوم: كريستيانو رونالدو - جادون سانشو

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد
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