أحمد مرتضى: الزمالك قادر على انتداب أي لاعب أو التجديد لأي نجم.. وننتظر حكم كهربا

الأحد، 20 فبراير 2022 - 10:52

كتب : FilGoal

شدد أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك أن ناديه لديه قدرة مالية جيدة تمكنه من المنافسة بقوة على كافة الأصعدة.

ويسعى الزمالك لحل العديد من الملفات بعد انتخاب مجلس إدارة جديد يرأسه مرتضى منصور، وتبقى الأولوية تجديد عقود العديد من نجوم النادي.

وقال مرتضى عبر قناة الشمس:"اللاعبون حصلوا على جزء من مستحقاتهم، مبلغ يتجاوز 25 مليون جنيه، سيحصلون على دفعة جديدة قريبا".

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وواصل "الزمالك لديه المال لانتداب أي لاعب أو التجديد لأي لاعب. بخلاف فريق كرة القدم، هناك 10 لاعبين في فريق كرة اليد نسعى لتجديد عقودهم، 9 في فريق الكرة الطائرة، و8 في فريق كرة السلة".

واستمر "قيمة التجديد لكل اللاعبين في النادي تتجاوز 300 مليون جنيه. قادرون على بناء فريق قوي بتدعيمات وتجديدات مثلما فعلنا في 2014 و2018".

وعن أزمة النادي مع لاعبه السابق محمود عبد المنعم "كهربا"، المعار من الأهلي إلى هاتاي سبور التركي، قال مرتضى:"ننتظر الحكم في القضية بعدما حدث تلاعب في الأوراق".

وتعادل الزمالك مع مضيفه ساجرادا اسبرانسا الأنجولي بدون أهداف يوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ليحصد الفريق نقطته الثانية في البطولة ويظل ثالثا في ترتيب المجموعة الرابعة التي يتصدرها بترو أتلتيكو بأربع نقاط ويليه الوداد ورصيده 3 نقاط.

الزمالك أحمد مرتضى كهربا
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