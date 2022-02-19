مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (0)-(0) ديبورتيفو ألافيس.. تهديد أول

السبت، 19 فبراير 2022 - 21:45

كتب : FilGoal

ريال مدريد وبرشلونة - كلاسيكو السوبر الإسباني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

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ق25. تسديدة من خوسيلو من داخل منطقة الجزاء تعلو مرمى كورتوا

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ق17. سيطرة من أصحاب ريال مدريد على ملعب المباراة بدون خطورة على المرمى

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ريال مدريد ديبورتيفو ألافيس الدوري الإسباني
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