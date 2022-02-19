مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (0)-(0) ديبورتيفو ألافيس.. تهديد أول
السبت، 19 فبراير 2022 - 21:45
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.
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ق25. تسديدة من خوسيلو من داخل منطقة الجزاء تعلو مرمى كورتوا
ق17. سيطرة من أصحاب ريال مدريد على ملعب المباراة بدون خطورة على المرمى
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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