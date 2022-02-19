مباشر الدوري الإنجليزي - توتنام (1) - (0) مانشستر سيتي.. كانسيلو قريب من التعادل
السبت، 19 فبراير 2022 - 19:23
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة توتنام ضد مانشستر سيتي في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.
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ق17: كانسيلو يراوغ ثلاثة لاعبين من توتنام ويسدد بقوة بجوار القائم
ق14: هجمة مرتدة من توتنام تصل من إيمرسون إلى سيسينيون الذي سدد في الشباك من الخارج
ق4: جووول أول لـ توتنام عن طريق كولوسيفسكي بعد تمريرة من سون هيونج مين
انطلاق المباراة
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