مباشر الدوري الإنجليزي - توتنام (1) - (0) مانشستر سيتي.. كانسيلو قريب من التعادل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة توتنام ضد مانشستر سيتي في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

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ق17: كانسيلو يراوغ ثلاثة لاعبين من توتنام ويسدد بقوة بجوار القائم

ق14: هجمة مرتدة من توتنام تصل من إيمرسون إلى سيسينيون الذي سدد في الشباك من الخارج

ق4: جووول أول لـ توتنام عن طريق كولوسيفسكي بعد تمريرة من سون هيونج مين

انطلاق المباراة