انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي(2) - (3) توتنام.. جنون كرة القدم
السبت، 19 فبراير 2022 - 19:23
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة توتنام ضد مانشستر سيتي في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة
ق96: جووووووووول قاتل من هاري كين بعد عرضية من كولوسيفسكي ورأسية من الإنجليزي
ق91: جوووووووول رياض محرز يتعادل لمانشستر سيتي من علامة الجزاء
ق90: ضربة جزاء لمانشستر سيتي
ق88: مطالبات بركلة جزاء لـ مانشستر سيتي
ق75: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل في بناء الهجمة
ق74: جووووووول ثالث لـ توتنام عن طريق هاري كين
ق68: دخول رياض محرز وخروج رحيم ستيرلنج
ق66: هوجو لوريس يتصدى لتسديدة رحيم ستيرلنج
ق64: إديرسون يتعملق أمام هاري كين وينقذ الهدف الثالث
ق60: جووووول ثاني لـ توتنام عن طريق هاري كين بعد تمريرة من سون هيونج مين
ق53: تمريرة من هاري كين وانطلاقة من سون وتسديدة قوية يتصدى لها إديرسون
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق32: جووول التعادل لمانشستر سيتي عن طريق إلكاي جوندوجان بعد أن استغل إبعاد خاطئ من لرويس لعرضية رحيم ستيرلنج
ق24: عرضية من دي بروين وتسديدة من فودين يتصدى لها لوريس
ق22: رودري يمهد الكرة لـ كانسيلو، وتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بجوار القائم
ق20: ستيرلنج يمرر إلى جوندوجان الذي سدد في القائم
ق17: كانسيلو يراوغ ثلاثة لاعبين من توتنام ويسدد بقوة بجوار القائم
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ق4: جووول أول لـ توتنام عن طريق كولوسيفسكي بعد تمريرة من سون هيونج مين
انطلاق المباراة