انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي(2) - (3) توتنام.. جنون كرة القدم

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة توتنام ضد مانشستر سيتي في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق96: جووووووووول قاتل من هاري كين بعد عرضية من كولوسيفسكي ورأسية من الإنجليزي

ق91: جوووووووول رياض محرز يتعادل لمانشستر سيتي من علامة الجزاء

ق90: ضربة جزاء لمانشستر سيتي

ق88: مطالبات بركلة جزاء لـ مانشستر سيتي

ق75: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل في بناء الهجمة

ق74: جووووووول ثالث لـ توتنام عن طريق هاري كين

ق68: دخول رياض محرز وخروج رحيم ستيرلنج

ق66: هوجو لوريس يتصدى لتسديدة رحيم ستيرلنج

ق64: إديرسون يتعملق أمام هاري كين وينقذ الهدف الثالث

ق60: جووووول ثاني لـ توتنام عن طريق هاري كين بعد تمريرة من سون هيونج مين

ق53: تمريرة من هاري كين وانطلاقة من سون وتسديدة قوية يتصدى لها إديرسون

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق32: جووول التعادل لمانشستر سيتي عن طريق إلكاي جوندوجان بعد أن استغل إبعاد خاطئ من لرويس لعرضية رحيم ستيرلنج

ق24: عرضية من دي بروين وتسديدة من فودين يتصدى لها لوريس

ق22: رودري يمهد الكرة لـ كانسيلو، وتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بجوار القائم

ق20: ستيرلنج يمرر إلى جوندوجان الذي سدد في القائم

ق17: كانسيلو يراوغ ثلاثة لاعبين من توتنام ويسدد بقوة بجوار القائم

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ق4: جووول أول لـ توتنام عن طريق كولوسيفسكي بعد تمريرة من سون هيونج مين

انطلاق المباراة