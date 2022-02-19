انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي(2) - (3) توتنام.. جنون كرة القدم

السبت، 19 فبراير 2022 - 19:23

كتب : FilGoal

رودري مانشستر سيتي توتنام

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة توتنام ضد مانشستر سيتي في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــ

أخبار متعلقة
محمد صلاح: سعيد بتسجيل الهدف رقم 150.. وهذا ما يمكننا فعله في منافسة مانشستر سيتي فوز قاتل لتشيلسي على كريستال بالاس.. وأرسنال يواصل صحوته بالانتصار على برينتفورد في ليلة تاريخية لـ صلاح.. ليفربول يقلب تأخره أمام نورويتش لفوز بثلاثية

نهاية المباراة

ق96: جووووووووول قاتل من هاري كين بعد عرضية من كولوسيفسكي ورأسية من الإنجليزي

ق91: جوووووووول رياض محرز يتعادل لمانشستر سيتي من علامة الجزاء

ق90: ضربة جزاء لمانشستر سيتي

ق88: مطالبات بركلة جزاء لـ مانشستر سيتي

ق75: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل في بناء الهجمة

ق74: جووووووول ثالث لـ توتنام عن طريق هاري كين

ق68: دخول رياض محرز وخروج رحيم ستيرلنج

ق66: هوجو لوريس يتصدى لتسديدة رحيم ستيرلنج

ق64: إديرسون يتعملق أمام هاري كين وينقذ الهدف الثالث

ق60: جووووول ثاني لـ توتنام عن طريق هاري كين بعد تمريرة من سون هيونج مين

ق53: تمريرة من هاري كين وانطلاقة من سون وتسديدة قوية يتصدى لها إديرسون

ق49:

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق32: جووول التعادل لمانشستر سيتي عن طريق إلكاي جوندوجان بعد أن استغل إبعاد خاطئ من لرويس لعرضية رحيم ستيرلنج

ق24: عرضية من دي بروين وتسديدة من فودين يتصدى لها لوريس

ق22: رودري يمهد الكرة لـ كانسيلو، وتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بجوار القائم

ق20: ستيرلنج يمرر إلى جوندوجان الذي سدد في القائم

ق17: كانسيلو يراوغ ثلاثة لاعبين من توتنام ويسدد بقوة بجوار القائم

ق14:

ق4: جووول أول لـ توتنام عن طريق كولوسيفسكي بعد تمريرة من سون هيونج مين

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي توتنام الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
توخيل: اللحاق بـ ليفربول ليس مستحيلا.. وهذه أسباب سوء الأداء الملك صلاح يعود للتسجيل.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 جوارديولا: التسجيل أمام توتنام كان صعبا.. وكين لا يحتاج للتسجيل لإظهار قدراته بالأرقام - كونتي يوقف سلسلة جوارديولا ويذيقه الهزيمة الأولى في الاتحاد.. ومحرز المستفيد الوحيد في سيتي جوارديولا يتعلم مجددا من كونتي.. توتنام يمنح قبلة الحياة لـ ليفربول بفوز قاتل على سيتي هندرسون: نورويتش قدم مباراة ممتازة.. والتغييرات ساعدتنا على تحقيق الفوز كلوب يعلق على تسجيل صلاح لهدفه الـ 150.. ويكشف عن حالة جوتا وفيرمينو رجل المباراة ورقم تاريخي.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام نورويتش
أخر الأخبار
أشرف خضر: حسني عبد ربه يقترب من الانضمام لجهاز الإسماعيلي الجديد 2 دقيقة | الدوري المصري
طبيب الأهلي: عمار يخضع لكافة الفحوصات الطبية قبل إجراء جراحة الرباط الصليبي 10 دقيقة | الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا - الترجي ينتزع التعادل من شباب بلوزداد 12 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
ميلان يسجل لـ ساليرنيتانا.. ويعرقل الروسونيري في صراع صدارة الدوري الإيطالي 13 دقيقة | الدوري الإيطالي
الأهلي: نخاطب كاف والأمن لحضور الجمهور مباراة صنداونز.. وهذا موقف التجديد لـ موسيماني 20 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
توخيل: اللحاق بـ ليفربول ليس مستحيلا.. وهذه أسباب سوء الأداء 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مرتضى: لن أتحدث عن فريق الزمالك قبل نهاية مباراة الوداد.. الحساب مؤجل لكنه قادم 55 دقيقة | الدوري المصري
الملك صلاح يعود للتسجيل.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 2 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 3 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 4 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد