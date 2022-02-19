مباشر في إفريقيا - ساجرادا (0)-(0) الزمالك.. بداية اللقاء

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ساجرادا أسبرنسا الأنجولي ضد الزمالك في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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انطلاق المباراة