مباشر في إفريقيا - ساجرادا (0)-(0) الزمالك.. بداية اللقاء

السبت، 19 فبراير 2022 - 17:47

كتب : FilGoal

الزمالك - بترو أتليتكو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ساجرادا أسبرنسا الأنجولي ضد الزمالك في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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انطلاق المباراة

ساجرادا الزمالك دوري أبطال إفريقيا
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