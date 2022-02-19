انتهت في إفريقيا - ساجرادا (0)-(0) الزمالك.. تعادل سلبي للأبيض

السبت، 19 فبراير 2022 - 17:47

كتب : FilGoal

الزمالك - بترو أتليتكو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ساجرادا أسبرنسا الأنجولي ضد الزمالك في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي

ق 93: بنشرقي يسدد في القائم بعد عرضية أوناجم

ق 82: أبو جبل يواصل التألق

ق 80: نزول إسلام جابر بدلا من حمزة المثلوثي

ق 78: أبو جبل يواصل التألق وينقذ تسديدة قوية

ق 77: أبو جبل يتألق مرتين في دقيقة

ق 68: نزول أوناجم وعمر السعيد بدلا من شيكابالا وسيف الجزيري

ق 67: الحارس يواصل التألق ويبعد تسديدة فتوح

ق 65: رأسية من المثلوثي والحارس يتألق

ق 64: أووووه تسديدة قوية من شيكابالا من أمام منطقة الجزاء والحارس يبعدها

ق 60: لاعب ساجرادا يمر من فتوح ويخترق منطقة الجزاء ويسدد بعيدا عن العارضة

ق 60: إنذار لـ أوباما

ق 47: أووووه ركنية تصل إلى بنشرقي أمام المرمى ويسدد في الحارس

ق 46: أوووووه تسديدة قوية من بعيد من إمام عاشور والحارس يبعدها ركنية

نزول أشرف بنشرقي بدلا من رزاق سيسيه

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 45: الجزيري يهدر فرصة خطيرة من داخل منطقة الجزاء

ق 43: تبديل اضطراري أول للفريق الأنجولي

ق 35: سيطرة من أصحاب الأرض

ق 27: تسديدة من سيسيه تمر أعلى العارضة

ق 21: عرضية من شيكابالا ورأسية من الونش تمر أعلى العارضة

ق 7: خطورة أولى من الزمالك عن طريق رزاق سيسيه

انطلاق المباراة

ساجرادا الزمالك دوري أبطال إفريقيا
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