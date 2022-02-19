انتهت في إفريقيا - ساجرادا (0)-(0) الزمالك.. تعادل سلبي للأبيض
السبت، 19 فبراير 2022 - 17:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ساجرادا أسبرنسا الأنجولي ضد الزمالك في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
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نهاية المباراة بالتعادل السلبي
ق 93: بنشرقي يسدد في القائم بعد عرضية أوناجم
ق 82: أبو جبل يواصل التألق
ق 80: نزول إسلام جابر بدلا من حمزة المثلوثي
ق 78: أبو جبل يواصل التألق وينقذ تسديدة قوية
ق 77: أبو جبل يتألق مرتين في دقيقة
ق 68: نزول أوناجم وعمر السعيد بدلا من شيكابالا وسيف الجزيري
ق 67: الحارس يواصل التألق ويبعد تسديدة فتوح
ق 65: رأسية من المثلوثي والحارس يتألق
ق 64: أووووه تسديدة قوية من شيكابالا من أمام منطقة الجزاء والحارس يبعدها
ق 60: لاعب ساجرادا يمر من فتوح ويخترق منطقة الجزاء ويسدد بعيدا عن العارضة
ق 60: إنذار لـ أوباما
ق 47: أووووه ركنية تصل إلى بنشرقي أمام المرمى ويسدد في الحارس
ق 46: أوووووه تسديدة قوية من بعيد من إمام عاشور والحارس يبعدها ركنية
نزول أشرف بنشرقي بدلا من رزاق سيسيه
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 45: الجزيري يهدر فرصة خطيرة من داخل منطقة الجزاء
ق 43: تبديل اضطراري أول للفريق الأنجولي
ق 35: سيطرة من أصحاب الأرض
ق 27: تسديدة من سيسيه تمر أعلى العارضة
ق 21: عرضية من شيكابالا ورأسية من الونش تمر أعلى العارضة
ق 7: خطورة أولى من الزمالك عن طريق رزاق سيسيه
انطلاق المباراة