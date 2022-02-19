تشكيل تشيلسي - سار ظهير أيمن لأبطال العالم أمام كريستال بالاس

يخوض تشيلسي بطل العالم وأوروبا مواجهته ضد كريستال بالاس في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي بتشكيل يشهد عدة تغييرات.

ويظهر تشيلسي اليوم بشعار كأس العالم للأندية يزين قميصه بعد الفوز باللقب العالمي الأسبوع الماضي في الإمارات.

وجاء تشكيل تشيلسي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: أندريس كريستنسين – تياجو سيلفا – أنطونيو روديجير

الوسط: كريستيان بوليسيتش – نجولو كانتي – جورجينيو – مالانج سار

الهجوم: حكيم زياش – روميلو لوكاكو – كاي هافريتز

ويحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 47 نقطة من 24 مباراة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة.