تشكيل تشيلسي - سار ظهير أيمن لأبطال العالم أمام كريستال بالاس

السبت، 19 فبراير 2022 - 16:24

كتب : FilGoal

تشيلسي بطل كأس العالم للأندية 2021

يخوض تشيلسي بطل العالم وأوروبا مواجهته ضد كريستال بالاس في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي بتشكيل يشهد عدة تغييرات.

ويظهر تشيلسي اليوم بشعار كأس العالم للأندية يزين قميصه بعد الفوز باللقب العالمي الأسبوع الماضي في الإمارات.

وجاء تشكيل تشيلسي:

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حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: أندريس كريستنسين – تياجو سيلفا – أنطونيو روديجير

الوسط: كريستيان بوليسيتش – نجولو كانتي – جورجينيو – مالانج سار

الهجوم: حكيم زياش – روميلو لوكاكو – كاي هافريتز

ويحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 47 نقطة من 24 مباراة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة.

تشيلسي الدوري الإنجليزي كريستال بالاس
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