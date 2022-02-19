تشكيل تشيلسي - سار ظهير أيمن لأبطال العالم أمام كريستال بالاس
السبت، 19 فبراير 2022 - 16:24
كتب : FilGoal
يخوض تشيلسي بطل العالم وأوروبا مواجهته ضد كريستال بالاس في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي بتشكيل يشهد عدة تغييرات.
ويظهر تشيلسي اليوم بشعار كأس العالم للأندية يزين قميصه بعد الفوز باللقب العالمي الأسبوع الماضي في الإمارات.
وجاء تشكيل تشيلسي:
حراسة المرمى: إدوارد ميندي
الدفاع: أندريس كريستنسين – تياجو سيلفا – أنطونيو روديجير
الوسط: كريستيان بوليسيتش – نجولو كانتي – جورجينيو – مالانج سار
الهجوم: حكيم زياش – روميلو لوكاكو – كاي هافريتز
A Selhurst selection! 📋@ParimatchGlobal | #CryChe pic.twitter.com/knG3EtxCLv— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 19, 2022
ويحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 47 نقطة من 24 مباراة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة.
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