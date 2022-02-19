تشكيل أرسنال - النني على مقاعد البدلاء.. وسواريش أساسي أمام بيرنتفورد

السبت، 19 فبراير 2022 - 16:15

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال - مانشستر يونايتد

يجلس محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال في مواجهة بيرنتفورد في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

وشارك النني آخر مرة بقميص الجنرز ضد مانشستر سيتي كبديل في الدقائق الأخيرة.

ويبدأ البرتغال سيدريك سواريش أساسيا في مركز الظهير الأيمن.

أخبار متعلقة
تشكيل أرسنال - النني على مقاعد البدلاء.. لاكازيت ومارتينيلي وساكا في قيادة هجوم الجانرز النني يتحدث عن التغير في محمد صلاح بين 2019 و2021.. وسبب عدم تسديده في ركلات الترجيح النني: حلمي أن أستمر في الخارج وأعمل كمدرب هناك.. وغيرت رأي أرتيتا النني: حركتان كانا السبب في انضمامي لـ الأهلي.. والانتقادات دافع لي لأتحسن

وجاء تشكيل أرسنال:

حراسة المرمى: آرون رامسديل

الدفاع: سيدريك سواريش – بن وايت – جابريل ماجاليس – كيران تيراني

الوسط: توماس بارتي – جرانات تشاكا

أمامهما: بوكايو ساكا – مارتن أوديجارد – سميث رو

الهجوم: ألكسندر لاكازيت

ويحتل أرسنال المركز السادس برصيد 39 نقطة من 22 مباراة.

بينما يحتل بيرنتفورد المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة.

محمد النني أرسنال تشكيل أرسنال الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
جوارديولا ضد كلوب.. للنجاح وجوه كثيرة بانتصار صعب على ولفرهامبتون.. ركلة وود تقود نيوكاسل للابتعاد عن مناطق الهبوط صلاح: مواجهة مانشستر سيتي؟ من المباريات التي أحب خوضها محمد صلاح عن التجديد لـ ليفربول: هناك أشياء لا تعرفونها.. لست أنانيا مؤتمر جوارديولا: لست أفضل مدرب في العالم.. وسأدعو كلوب لكأس نبيذ في حالة واحدة سيتي ضد ليفربول - لتجنب ندم جوارديولا على هاري كين.. وسلاحان سريان لـ كلوب مؤتمر رانجنيك: رونالدو جاهز لـ إيفرتون.. وشاو يغيب أسبوعين على الأقل مؤتمر كلوب: لا أعرف القصص المثارة حول صلاح.. وجوارديولا أفضل مدرب في العالم
أخر الأخبار
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات إبراهيم صلاح.. أبو تريكة وشيكابالا 2 دقيقة | الأفضل في تاريخ مصر
كرة سلة – قناتان تعلنان إذاعة مباريات الزمالك في بطولة إفريقيا 19 دقيقة | رياضات أخرى
مواعيد مباريات اليوم السبت 9-4-2022 والقنوات الناقلة.. الأهلي والزمالك يونايتد وريال مدريد 43 دقيقة | أوروبا
منافس الأهلي - تقرير مغربي يكشف موعد سفر بعثة الرجاء إلى القاهرة 9 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
إدانة لاعب ساسولو بتهريب أسلحة في أوروجواي 9 ساعة | أمريكا
جنون الدقائق الأخيرة.. إشبيلية يضرب غرناطة برباعية وينقض على الوصافة مؤقتا 10 ساعة | الدوري الإسباني
كرة يد - أبطال لأول مرة.. سبورتنج يتوج بـ كأس مصر بالفوز على الزمالك 10 ساعة | رياضات أخرى
دوري أبطال آسيا – فوز الريان والهلال والشباب.. ونقطة تاريخية للفيصلي السعودي 10 ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وليد مهدي: مراقب لقاء السنغال لم يسجل تجاوزات الجمهور والمذيع الداخلي عكس ما حدث في القاهرة 2 انتهت قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية 3 قرعة دوري أبطال إفريقيا - الأهلي ضد الرجاء ضمن 3 مواجهات عربية 4 رسائل نارية لـ مرتضى: سوف أفضح "الثلاثي المتمرد".. ولكم عبرة في انقلاب الجمهور على طارق وبنشرقي