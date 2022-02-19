تشكيل أرسنال - النني على مقاعد البدلاء.. وسواريش أساسي أمام بيرنتفورد

جوارديولا ضد كلوب.. للنجاح وجوه كثيرة

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صلاح: مواجهة مانشستر سيتي؟ من المباريات التي أحب خوضها

محمد صلاح عن التجديد لـ ليفربول: هناك أشياء لا تعرفونها.. لست أنانيا

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