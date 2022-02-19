كرة سلة - دون اللاعب المجنس.. 14 لاعبا في قائمة منتخب مصر لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم

السبت، 19 فبراير 2022 - 00:23

كتب : هاني العوضي

مصر - سلة

مصر - سلة

أعلن الكندي روي رانا المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة القائمة النهائية للمنتخب التي تستعد للسفر إلى السنغال لخوض منافسات المرحلة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم رفقة كل من: السنغال وكينيا والكونغو الديمقراطية، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة للمرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات.

وضمت القائمة 14 لاعبا وجاءت على النحو التالي:

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أحمد عادل "دولا" - يوسف شوشة - هيثم كمال - أحمد أبو العلا "بيبو" - إيهاب أمين - عمر طارق - عمرو الجندي - عمرو زهران - أنس أسامة - عمر هشام - وليد عبد الجواد - يوسف شحاتة - خالد عبد الناصر - محمد يونس.

وكان مقررا أن يتم تجنيس الأمريكي ديورك سبنسر لاعب المصرية للاتصالات من أجل ارتداء قميص منتخب مصر.

إلا أن خطوات حصوله على الجنسية أخرت فرص انضمامه لمنتخب مصر لكرة السلة في المرحلة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم. (طالع التفاصيل)

ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب مصر من القاهرة متجهة إلى السنغال غدا السبت برئاسة حمدي المناع، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

وتضم بعثة منتخب مصر المتجهة للسنغال كل من: وائل لطفي مدير المنتخبات، والجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة الكندي روي رانا مديرا فنيا، أكاتشي أوكوبو مدربا مساعدا ومطورا لأداء اللاعبين، وائل بدر مدربا عاما، محمد سليم مدربا عاما، محمد جمال مخطط أحمال، ماجد عباس أخصائي تحليل الأداء، وإسلام جمعة طبيبا.

وتقام المباريات خلال الفترة من 25 وحتى 27 من شهر فبراير الجاري، على أن يواجه المنتخب مصر نظيره السنغال، ثم يلعب أمام كينيا، ويختتم مبارياته بمواجهة الكونغو الديمقراطية.

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