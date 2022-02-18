التألق مستمر.. تريزيجيه يسجل هدفين في ثاني مبارياته ويقود باشاك شهير للمركز الثالث

الجمعة، 18 فبراير 2022 - 21:05

كتب : FilGoal

تريزيجيه يحتفل بهدف باشاك شاهير في ريزا سبور

تريزيجيه يحتفل بهدف باشاك شاهير في ريزا سبور

واصل محمود حسن "تريزيجيه" تألقه رفقة باشاك شاهير في ثاني مبارياته مع الفريق وسجل هدفين.

وفاز إسطنبول باشاك شاهير على ريزا سبور بهدفين مقابل لا شيء على ملعب ريزا سبور، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري التركي.

سجل تريزيجيه هدفا باشاك شاهير في اللقاء.

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الفوز رفع رصيد إسطنبول باشاك شاهير إلى 43 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد ريزا سبور عند 23 نقطة في المركز الـ18.

تريزيجيه بدأ المباراة كأساسي في ثاني ظهوره له بقميص الفريق.

واستغل النجم المصري تمريرة رائعة من زميله يوسف ناداشيمي في الدقيقة الـ33، لينفرد ويسجل الأول بعدما لمس الكرة بوجه قدمه الخارجي بجانب الحارس.

حكم المباراة ألغى الهدف أولا بداع التسلل، لكن بالعودة إلى تقنية الفيديو، عاد وسجل الهدف، لينتتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف.

في شوط المباراة الثاني، عاد تريزيجيه وسجل هدفا ثانيا. دربكة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ52، استغلها تريزيجيه وسجلها في المرمى بيسراه من داخل الست ياردات، لينتهي اللقاء بفوز باشاك شاهير بهدفين مقابل لا شيء.

الدولي المصري صاحب الـ27 عاما، يقضي الموسم الجاري معارا من أستون فيلا حتى نهاية الموسم فقط.

ويحتل إسطنبول باشاك شاهير المركز الثالث في الدوري التركي برصيد 43 نقطة، فيما تجمد رصيد ريزا سبور عند 23 نقطة في المركز الـ18.

الدوري التركي تريزيجيه باشاك شاهير
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