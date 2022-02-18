استراحة في إفريقيا - وفاق سطيف (0)-(0) الرجاء.. أمازولو (1)-(0) هورويا.. نهاية الشوط الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة وفاق سطيف الجزائري والرجاء المغربي ضمن مباريات المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الرجاء قد فاز بهدف دون رد على أمازولو الجنوب إفريقي وبنفس النتيجة فاز وفاق سطيف على هورويا كوناكري.

وفي نفس الوقت ونفس المجموعة تبدأ مباراة أمازولو الجنوب إفريقي وهورويا كوناكري الغيني.

وفاق سطيف الجزائري × الرجاء المغربي

نهاية الشوط الأول

ق 17: ركلة حرة مباشرة للرجاء يبعدها الحارس بقبضة يده بنجاح.

ق 9: عرضية أرضية من الجهة اليمنى وتسديدة ضعيفة تمر بجوار القائم.

بداية اللقاء

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أمازولو الجنوب إفريقي × هورويا كوناكري الغيني

نهاية الشوط الأول

ق 31: جوووول أووول في اللقاء.. سلسلة من التمريرات تصل إلى منطقة جزاء الخصم وعرضية أرضية إلى لوفويو ميميلا الذي سدد بالكعب.

بداية اللقاء

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