تعديل موعد مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 18 فبراير 2022 - 18:12

كتب : FilGoal

ليفربول أرسنال

أعلن ليفربول تعديل موعد مباراته ضد أرسنال في إطار الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وكان مقررا أن يلتقي الفريقان في الدوري يوم 26 فبراير المقبل، لكن المباراة تأجلت لمشاركة الريدز في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وأصبح موعد المباراة الجديد: الأربعاء 16 مارس على ملعب الإمارات في تمام العاشرة والربع مساءً.

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ويلتقي ليفربول مع تشيلسي يوم 27 فبراير الجاري في نهائي كأس الرابطة، إذ يسعى لحصد اللقب التاسع للانفراد بالرقم القياسي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة وله مباراة مؤجلة.

فيما يحتل أرسنال المركز السادس برصيد 39 نقطة من 22 مباراة.

ليفربول أرسنال الدوري الإنجليزي
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