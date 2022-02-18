شفاء باهر المحمدي من كورونا قبل مواجهة الجونة

الجمعة، 18 فبراير 2022 - 17:12

كتب : ياسر الشريف

باهر المحمدي - الإسماعيلي

أصبح باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي جاهزا لمواجهة الجونة في الجولة العاشرة من الدوري عقب شفائه من فيروس كورونا.

وجاءت المسحة التي خضع لها لاعب الدراويش سلبية ليؤكد جاهزيته لخوض المباراة.

وغاب باهر المحمدي عن مواجهة بيراميدز الأخيرة التي خسرها الإسماعيلي بهدف دون رد بعد إصابته بكورونا.

أخبار متعلقة
دوري أبطال إفريقيا - تعادل سلبي بين الأهلي والهلال في مباراة صامتة أشرف خضر لـ في الجول: اتحمل المسؤولية مع حمص.. وسنعمل على إعدادهم نفسيا المرحلة المقبلة أنشيلوتي: الأداء أمام باريس سان جيرمان أسوأ من النتيجة

وشارك لاعب الدراويش في المران الجماعي الذي أقيم اليوم الجمعة.

ويقود الفريق في الوقت الحالي أشرف خضر ومحمد حمص بشكل مؤقت لحين إعلان اسم المدير الفني الجديد بعد استقالة المدرب خوان براون من منصبه.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ17 وقبل الأخير في جدول الترتيب بثلاث نقاط.

الإسماعيلي باهر المحمدي الجونة في الدوري
نرشح لكم
أشرف خضر لـ في الجول: اتحمل المسؤولية مع حمص.. وسنعمل على إعدادهم نفسيا المرحلة المقبلة مدرب جامبيا لـ في الجول: لم أحسم قراري بشأن تدريب الإسماعيلي الأهلي يعلن موعد جراحة عمار حمدي وبداية تأهيل أكرم توفيق سوموديكا لـ في الجول: اقترابي من تدريب الزمالك؟ لم يتواصل معي أحد سواء رسميا أو شفهيا يحيى الكومي: ديسابر المرشح الأبرز لتدريب الإسماعيلي.. وحسني عبد ربه طلب منصبا لا وجود له الإسماعيلي يعلن قبول استقالة خوان براون.. وإيقاف مستحقات اللاعبين يحيى الكومي لـ في الجول: اتفقنا مع خوان براون على فسخ التعاقد بشكل ودي خبر في الجول – اجتماع حاسم في الإسماعيلي لبحث مصير براون.. وظهور مرشح جديد لخلافته
أخر الأخبار
الدرجة الثانية - فوز رابع على التوالي لـ الترسانة.. وزد يواصل السقوط في مجموعة القاهرة 6 دقيقة | الدرجة الثانية
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابتي محمد عبد المنعم وطاهر ضد الهلال 14 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
عبد الحفيظ: التعادل مع الهلال نتيجة مقبولة.. ويجب تواجد الفيديو منذ بداية البطولة 29 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
لاعب الهلال: نتأسف لجماهيرنا على ضياع الثلاث النقاط أمام الأهلي.. وسنفتح صفحة جديدة ضد المريخ 33 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
شفاء باهر المحمدي من كورونا قبل مواجهة الجونة 46 دقيقة | الدوري المصري
أشرف خضر لـ في الجول: اتحمل المسؤولية مع حمص.. وسنعمل على إعدادهم نفسيا المرحلة المقبلة 56 دقيقة | الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا - تعادل سلبي بين الأهلي والهلال في مباراة صامتة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
أنشيلوتي: الأداء أمام باريس سان جيرمان أسوأ من النتيجة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 2 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 3 انتهت دوري الأبطال – الزمالك (2)-(2) بترو أتليتكو.. تعادل قاتل لـ الأبيض 4 كأس العالم للأندية - 12 رقما قياسيا من فوز الأهلي على الهلال