شفاء باهر المحمدي من كورونا قبل مواجهة الجونة
الجمعة، 18 فبراير 2022 - 17:12
كتب : ياسر الشريف
أصبح باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي جاهزا لمواجهة الجونة في الجولة العاشرة من الدوري عقب شفائه من فيروس كورونا.
باهر المحمدي
النادي : الإسماعيلي
وجاءت المسحة التي خضع لها لاعب الدراويش سلبية ليؤكد جاهزيته لخوض المباراة.
وغاب باهر المحمدي عن مواجهة بيراميدز الأخيرة التي خسرها الإسماعيلي بهدف دون رد بعد إصابته بكورونا.
وشارك لاعب الدراويش في المران الجماعي الذي أقيم اليوم الجمعة.
ويقود الفريق في الوقت الحالي أشرف خضر ومحمد حمص بشكل مؤقت لحين إعلان اسم المدير الفني الجديد بعد استقالة المدرب خوان براون من منصبه.
ويحتل الإسماعيلي المركز الـ17 وقبل الأخير في جدول الترتيب بثلاث نقاط.
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