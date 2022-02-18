مؤتمر رانجنيك: سحب الشارة من ماجواير مُجرد هراء.. وأجواء غرفة الملابس تحسنت لهذا السبب

الجمعة، 18 فبراير 2022 - 16:06

كتب : FilGoal

رالف رانجنيك - مانشستر يونايتد

نفى رالف رانجنيك المدير الفني لمانشستر يونايتد ما يتردد عن سحب شارة قيادة الفريق من هاري ماجواير واصفا تلك التقارير بالهراء.

وانتشرت بعض التقارير عن سحب الشارة من ماجواير وإعطائها لكريستيانو رونالدو حتى نهاية الموسم الجاري.

وتحدث المدرب الألماني في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "ما قيل مجرد هراء، لم أتحدث مع اللاعبين حول احتمالية تغيير من يرتدي شارة القيادة وماجواير يعرف ذلك وكذلك كريستيانو وكل اللاعبين الآخرين".

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وشدد "تلك المسألة لم تكن مشكلة ذات يوم لي".

وأكمل حاسما "أنا من أقرر من هو قائد الفريق ولا يوجد أي سبب بالنسبة لي للتحدث عنها مع شخص آخر، هاري هو قائدنا وسيظل كذلك حتى نهاية الموسم ولا يوجد أي شيء آخر أضيفه في تلك الجزئية".

وعن مواجهة ليدز يونايتد الأحد المقبل في ملعب إيلاند رود في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي قال رانجنيك: "ليدز هو أكثر فريق يتمتع بسرعة في الملعب عندما يمررون الكرة يزيدون من سرعة المباراة وإيقاعها ويجب أن نوقف ذلك".

وتابع "لكن كذلك هم ثاني أكثر فريق يستقبل أهدافا بعد نورويتش سيتي لذا نحن مستعدون للمباراة".

وعن أي مباراة أكثر أهمية بين مواجهتي ليدز في الدوري أو أتليتكو مدريد يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا أجاب "يجب أن نركز على كل مباراة فمواجهة ليدز هامة لنبقى في المكان الذي نحن فيه في جدول الدوري وبعد ذلك أتليتكو لمواصلة مشوارنا في البطولة".

وأردف "نركز على كل مباراة بشكل منفرد".

وكشف رانجنيك عن غياب إدينسون كافاني مهاجم الفريق عن مواجهة ليدز لمعاناته من آلام في المعدة بالإضافة لإصابته في الفخذ.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة فيما يأتي ليدز في المركز الـ15 بـ23 نقطة.

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