مدرب جامبيا لـ في الجول: لم أحسم قراري بشأن تدريب الإسماعيلي

الجمعة، 18 فبراير 2022 - 14:36

كتب : محمد عبد العظيم

توم سينتفيت مدرب جامبيا

كشف توم سينتفيت مدرب منتخب جامبيا عن مستجدات مفاوضات النادي الإسماعيلي معه بشأن توليه لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وقال سينتفيت في تصريحاته لـ FilGoal.com: "الإسماعيلي تواصل معي بشكل رسمي لتدريب الفريق، وأيضا مع وكيلي احمد علاء الدين".

وأضاف "ولكني لم أحسم قراري حتى الآن خاصة وأن الوقت ضيق للغاية، وأنا لا أزال ملتزما بتعاقدي مع جامبيا".

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وأوضح "في الوقت الحالي أقوم بالإعداد لمعسكر مارس مع المنتخب".

واختتم "في الوقت الحالي لم أتفق مع الإسماعيلي كما قيل، هى مجرد مفاوضات بدأت بالأمس".

وكان يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي قد تحدث عن مفاوضات إدارة النادي مع مدرب جامبيا لتولي قيادة الدراويش.

يذكر أن الإسماعيلي أعلن رحيل مدربه الأرجنتيني خوان براون، مع تولي أشرف خضر ومحمد حمص قيادة تدريبات الفريق بصورة مؤقتة.

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