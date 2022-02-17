يحيى الكومي لـ في الجول: اتفقنا مع خوان براون على فسخ التعاقد بشكل ودي

أعلن يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي رحيل الجهاز الفني للفريق بقيادة خوان براون عقب اجتماع اليوم الخميس.

وقال الكومي في تصريحات مقتضبة لـFilGoal.com: "اتفقنا خلال اجتماع الإدارة على رحيل الجهاز الفني".

وواصل "سيتم فسخ العاقد بالتراضي والأحد المقبل سنعلن عن اسم المدرب الجديد".

وجاء قرار الإسماعيلي برحيل الجهاز الفني عقب الهزيمة من بيراميدز بهدف دون رد أمس الأربعاء في تاسع جولات الدوري.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ17 وقبل الأخير في جدول الترتيب بثلاث نقاط.

وبدأ الإسماعيلي الموسم الجاري بجهاز فني ضم على رأسه طلعت يوسف قبل إقالته من منصبه بعد ثلاث جولات.

وتعاقد الدراويش مع خوان براون الذي قادهم للتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة ولكن الهزيمة في الدوري عصفت به.

وتولى خوان براون مهمة تدريب الدراويش في شهر نوفمبر الماضي وقاد الفريق في ست مباريات بالدوري تعادل ثلاث مرات وهُزم في مثلهم.

وفي كأس الرابطة فاز مرتين وتعادل ثلاث مرات ليتأهل إلى نصف النهائي.