كرة يد - الزمالك يعزز صدارته.. والأهلي يفوز على سبورتنج في دوري المحترفين

الخميس، 17 فبراير 2022 - 20:22

كتب : FilGoal

الأهلي - سبورتنج - يد

عزز الزمالك لتصدره لترتيب المرحلة الثانية من دوري المحترفين لكرة اليد، بينما واصل الأهلي مطاردته ضمن مباريات الجولة السابعة.

وفاز الزمالك على سموحة بنتيجة 29-28 بالمباراة التي أقيمت على صالة محمد حسن حلمي بنادى بمقر القلعة البيضاء.

وانتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم الزمالك على سموحة بنتيجة 17-13.

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فوز رفع رصيد الأبيض إلى 30.5 نقطة في الصدارة.

بينما فاز الأهلي بنتيجة 37-35 على سبورتنج في مباراة الصراع على المركز الثاني.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 18-14 لصالح الأهلي.

فوز رفع رصيد إلى 29 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد سبورتنج عند 25 نقطة في المركز الثالث.

وتقام منافسات المجموعة الأولى بين أول 6 فرق للمنافسة على التأهل للمرحلة الأخيرة، وعقب نهايتها تضاف النقاط الاعتبارية من دوري المرتبط ويحصل الفريق صاحب المركز الأول على 3 نقاط والثاني على 2.5 وهكذا.

وفي النهاية يصعد أول 4 أندية إلى المرحلة الثالثة والختامية للعب دورتين مجمعتين لتحديد بطل الدوري، إذ يلعب كل فريق ست مباريات.

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