كرة يد - الزمالك يعزز صدارته.. والأهلي يفوز على سبورتنج في دوري المحترفين

عزز الزمالك لتصدره لترتيب المرحلة الثانية من دوري المحترفين لكرة اليد، بينما واصل الأهلي مطاردته ضمن مباريات الجولة السابعة.

وفاز الزمالك على سموحة بنتيجة 29-28 بالمباراة التي أقيمت على صالة محمد حسن حلمي بنادى بمقر القلعة البيضاء.

وانتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم الزمالك على سموحة بنتيجة 17-13.

فوز رفع رصيد الأبيض إلى 30.5 نقطة في الصدارة.

بينما فاز الأهلي بنتيجة 37-35 على سبورتنج في مباراة الصراع على المركز الثاني.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 18-14 لصالح الأهلي.

فوز رفع رصيد إلى 29 نقطة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد سبورتنج عند 25 نقطة في المركز الثالث.

وتقام منافسات المجموعة الأولى بين أول 6 فرق للمنافسة على التأهل للمرحلة الأخيرة، وعقب نهايتها تضاف النقاط الاعتبارية من دوري المرتبط ويحصل الفريق صاحب المركز الأول على 3 نقاط والثاني على 2.5 وهكذا.

وفي النهاية يصعد أول 4 أندية إلى المرحلة الثالثة والختامية للعب دورتين مجمعتين لتحديد بطل الدوري، إذ يلعب كل فريق ست مباريات.