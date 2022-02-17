التألق مستمر.. مصطفى فتحي يعطل الاتحاد بعد 10 انتصارات متتالية

واصل مصطفى فتحي تألقه رفقة التعاون السعودي وعطل الاتحاد في سباق المنافسة على لقب الدوري في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس.

مصطفى فتحي النادي : بيراميدز التعاون

واستضاف التعاون منافسه الاتحاد في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في إطار الجولة 21 من الدوري السعودي وتعادل الفريقان إيجابيا بهدف لمثله.

افتتح عبد الرزاق حمد الله أهداف المباراة في الدقيقة الثانية من اللقاء.

وفي الدقيقة 59 أدرك مصطفى فتحي التعادل للتعاون بعد خطأ فادح من حارس الاتحاد مارسيلو جروهي في التصدي لتسديدة ليجد لاعب منتخب مصر الكرة على الخط سهلة ويودعها في الشباك.

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هدددددف! ⚽

التعاون يسجل هدف التعادل عن طريق " مصطفى فتحي " 🤩🔥.

#التعاون_الاتحاد #يوم_التأسيس pic.twitter.com/qyEHijFi6g — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 17, 2022

وشهدت المباراة طرد مباشر للاعب التعاون حسن محمد العمري في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وأصبح ذلك الهدف هو الثالث لمصطفى فتحي في ثالث مباراة يخوضها مع التعاون بالدوري السعودي.

ولم يسجل مصطفى أي أهداف ضد أهلي جدة وأحرز هدفين أمام الرائد قبل هز شباك الاتحاد اليوم.

بتلك النتيجة وصل رصيد الاتحاد لـ48 نقطة يتصدر بهم الدوري بفارق سبع نقاط ومباراة أقلمن منافسه النصر.

فيما وصل التعاون للنقطة 22 يحتل بهم المركز العاشر.