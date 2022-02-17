مباشر في الدوري - المصري (0)-(0) سيراميكا كليوباترا.. انطلاق المباراة

الخميس، 17 فبراير 2022 - 17:25

كتب : FilGoal

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يستضيف المصري فريق سيراميكا كليوباترا على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري.

ويحتل المصري المركز السادس برصيد 13 نقطة بينما سيراميكا كليوباترا يحتل المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.

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انطلاق المباراة

الدوري المصري المصري البورسعيدي سيراميكا كليوباترا
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