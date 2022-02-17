مباشر في الدوري - المصري (0)-(0) سيراميكا كليوباترا.. انطلاق المباراة
الخميس، 17 فبراير 2022 - 17:25
كتب : FilGoal
يستضيف المصري فريق سيراميكا كليوباترا على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري.
ويحتل المصري المركز السادس برصيد 13 نقطة بينما سيراميكا كليوباترا يحتل المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
===========
انطلاق المباراة
نرشح لكم
تشكيل الدوري – تبديلات بالجملة في المصري.. وسيراميكا يبدأ بـ شادي وباسم الإسماعيلي يستعيد رباعي الفريق قبل مباراة الجونة بناء على طلب كيروش.. رابطة الأندية تعلن تقديم مباريات الجولة 13 وموعد الكأس مرتجي: الأهلي وُلد ليكون رقم 1.. أثبتنا في كأس العالم أنه لا فارق بين أساسي واحتياطي موعد مباريات الخميس 17 فبراير 2022.. مواجهة في الدوري المصري وبرشلونة ضد نابولي الزمالك ينفي التفاوض مع حسام البدري الكومي: الإسماعيلي لم يفاوض عماد النحاس.. وبراون مدرب ضعيف بعثة الزمالك تصل أنجولا لمواجهة ساجرادا
أخر الأخبار
شفاء عمر مرموش من فيروس كورونا 43 دقيقة | الدوري الألماني