تشكيل الدوري – تبديلات بالجملة في المصري.. وسيراميكا يبدأ بـ شادي وباسم

الخميس، 17 فبراير 2022 - 16:49

كتب : FilGoal

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يبدأ عمر عبد الفتاح "عموري" لأول مرة منذ انضمامه إلى النادي المصري، فيما يقود الشاب مصطفى أيمن مركز الظهير الأيسر.

على الجهة الأخرى، يبدأ شادي حسين، وباسم مرسي كأساسيين مع سيراميكا كليوباترا.

أعلن معين الشعباني، وهيثم شعبان مدربا المصري وسيراميكا كليوباترا، تشكيلا فريقيهما للمواجهة المرتقبة بينهما بعد قليل.

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تشكيل المصري شهد البدء بـ أوستين أموتو في الهجوم، فيما يبدأ أسامة الجزار كظهير أيمن في غياب كريم العراقي.

ويبدأ الشاب مصطفى أيمن كظهير أيسر في غياب أحمد شديد قناوي، وحسن علي.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حارس: عصام ثروت.

الدفاع: أسامة الجزار – إسلام المزين – أحمد شوشة – مصطفى أيمن.

الوسط: حجاج عويس – إيزي إيميكا.

أمامهما: أحمد حمودي – عمر عبد الفتاح "عموري" – محمد عنتر.

الهجوم: أوستين أموتو.

محمود كوكو سيحرس مرمى سيراميكا كليوبارتا، فيما يبدأ علاء عطا المنضم حديثا من المصري كظهير أيمن.

ويلعب باسم مرسي بجانب شادي حسين في الهجوم.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالآتي:

حارس: محمود كوكو.

الدفاع: علاء عطا - خالد صبحي - سيف تقا - أحمد محسن,

الوسط: كوامي بونسو - بلال سعيداني.

أمامهما: محمد إبراهيم - وينفول كوابينا – شادي حسين.

الهجوم: باسم مرسي.

ويلتقي المصري مع سيراميكا كليوباترا بعد قليل، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

الدوري المصري المصري سيراميكا كليوباترا
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