الإسماعيلي يستعيد رباعي الفريق قبل مباراة الجونة

كشف الجهاز الطبي لفريق الإسماعيلي عن استعادة أربعة من اللاعبين المصابين لقائمة الدراويش قبل مواجهة الجونة.

ويواجه الإسماعيلي فريق الجونة يوم الأربعاء المقبل على استاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وأوضح الجهاز الفني للإسماعيلي عبر موقعه الرسمي جاهزية الرباعي محمد فوزي وباهر المحمدي ومحمد الشامي والإيفواري جان موريل بعد تماثلهم للشفاء.

ويخضع محمد عمار قلب دفاع الدراويش للآشعة غدا الخميس بأحد المراكز الطبية بعدما تعرض لإصابة قوية في الركبة خلال مواجهة بيراميدز.

وخسر الإسماعيلي أمام بيراميدز بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

وكان عمار قد خرج مصابا من مواجهة بيراميدز وينتظر تحديد حجم الإصابة.

ومنح الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة خوان براون، لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة قبل بدء الاستعداد لمواجهة الجونة.