الإسماعيلي يستعيد رباعي الفريق قبل مباراة الجونة

الخميس، 17 فبراير 2022 - 15:32

كتب : ياسر الشريف

بيراميدز - الإسماعيلي

كشف الجهاز الطبي لفريق الإسماعيلي عن استعادة أربعة من اللاعبين المصابين لقائمة الدراويش قبل مواجهة الجونة.

ويواجه الإسماعيلي فريق الجونة يوم الأربعاء المقبل على استاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وأوضح الجهاز الفني للإسماعيلي عبر موقعه الرسمي جاهزية الرباعي محمد فوزي وباهر المحمدي ومحمد الشامي والإيفواري جان موريل بعد تماثلهم للشفاء.

أخبار متعلقة
الكومي: الإسماعيلي لم يفاوض عماد النحاس.. وبراون مدرب ضعيف خوان براون: موقف الإسماعيلي صعب وسيظل كذلك لنهاية الدوري.. ولدينا وقت للتحسن بيراميدز يهزم الإسماعيلي ويصعد إلى قمة الدوري مؤقتا تشكيل الدوري - مواجهة خاصة بين "دونجا" الإسماعيلي وبيراميدز

ويخضع محمد عمار قلب دفاع الدراويش للآشعة غدا الخميس بأحد المراكز الطبية بعدما تعرض لإصابة قوية في الركبة خلال مواجهة بيراميدز.

وخسر الإسماعيلي أمام بيراميدز بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

وكان عمار قد خرج مصابا من مواجهة بيراميدز وينتظر تحديد حجم الإصابة.

ومنح الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة خوان براون، لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة قبل بدء الاستعداد لمواجهة الجونة.

الإسماعيلي الدوري المصري
نرشح لكم
تشكيل الدوري – تبديلات بالجملة في المصري.. وسيراميكا يبدأ بـ شادي وباسم بناء على طلب كيروش.. رابطة الأندية تعلن تقديم مباريات الجولة 13 وموعد الكأس مرتجي: الأهلي وُلد ليكون رقم 1.. أثبتنا في كأس العالم أنه لا فارق بين أساسي واحتياطي موعد مباريات الخميس 17 فبراير 2022.. مواجهة في الدوري المصري وبرشلونة ضد نابولي الزمالك ينفي التفاوض مع حسام البدري الكومي: الإسماعيلي لم يفاوض عماد النحاس.. وبراون مدرب ضعيف بعثة الزمالك تصل أنجولا لمواجهة ساجرادا عبد الفتاح يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف طاقم حكام مباراة سموحة والزمالك
أخر الأخبار
نائب رئيس الهلال: بيان اتحاد الكرة المصري سابقة خطيرة.. من أصدره له "اليد العليا" 18 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
شفاء عمر مرموش من فيروس كورونا 25 دقيقة | الدوري الألماني
تشكيل الدوري – تبديلات بالجملة في المصري.. وسيراميكا يبدأ بـ شادي وباسم 31 دقيقة | الدوري المصري
مولر: مباراتنا ضد سالزبورج كانت ممتعة لهذه الأسباب 41 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ربيعة: مشوار دور المجموعات يحتاج إلى التركيز.. وكأس العالم للأندية انتهت ونستعد للهلال 46 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر موسيماني: هدفنا دوري الأبطال.. لعبنا في أجواء أصعب من قبل ساعة | دوري أبطال إفريقيا
كراوتش يعلق على تحقيق محمد صلاح لرقمه المميز بشكل ساخر ساعة | المحترفون
فان دايك: نأمل الاستمرار في استغلال سلاح الكرات الثابتة ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف عن النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 3 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 4 انتهت دوري الأبطال – الزمالك (2)-(2) بترو أتليتكو.. تعادل قاتل لـ الأبيض