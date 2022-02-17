الكومي: الإسماعيلي لم يفاوض عماد النحاس.. وبراون مدرب ضعيف

نفى يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي وجود مفاوضات مع عماد النحاس لقيادة الدراويش.

وأعرب الكومي عن استيائه من الإدارة الفنية لمباريات الدراويش تحت قيادة خوان براون.

وخسر الإسماعيلي أمام بيراميدز بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري.

وقال يحيى الكومي عبر إذاعة أون تايم سبورتس: "حزين جدا مما حدث في مواجهة بيراميدز، المدرب يتحمل جزءا بسبب اللعب بطريقة دفاعية وكنا ننتظر هدفا في شباك الإسماعيلي في أي لحظة".

وأوضح الكومي "كمشجع للإسماعيلي فالمدير الفني يجب أن يرحل، ولكن كرجل مسؤول تفكر في استمراره من أجل الاستقرار مع وضع بدائل حال رحيله، في رأيي المدرب المصري الأنسب للاعبي الفريق".

وشدد رئيس الدراويش "لاعبو الإسماعيلي يحتاجون مدرب مصري ذو شخصية قوية من وجهة نظري".

وبالحديث عن التفاوض مع عماد النحاس كشف "براون تحدث معي عن حقيقة أنباء الاتفاق مع مدرب جديد ولكن هذا غير صحيح ويضرب استقرار النادي، لم نفاوض عماد النحاس تماما حتى الآن".

وتابع "تفكيرنا حاليا في إيجاد البدائل أولا هل المناسب مدير فني أجنبي أم مصري؟ وبعد ذلك هل شخصية قوية أم مدرب خططي".

وأعرب الكومي عن رأيه "أرى أن براون مدير فني ضعيف جدا والجهاز المعاون له يتحمل جزءا من المسؤولية".

واختتم تصريحاته "اتفق مع رأي منح المدير الفني مباراتين كمهلة خاصة أنني من أنصار الاستقرار وأن المباريات السابقة كانت صعبة أمام فيوتشر وبيراميدز".

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 3 نقاط دون أي فوز في تسع مباريات من الدوري.