مباشر ليلة الأبطال - سالزبورج (1)-(0) بايرن ميونيخ.. الشوط الثاني

الأربعاء، 16 فبراير 2022 - 21:44

كتب : FilGoal

ليروي ساني - بايرن ميونيخ ضد بنفيكا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريد بول سالزبورج النمساوي ضد بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

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نهاية الشوط الأول بتقدم سالزبورج بهدف دون رد

ق 24: الهدف الثاني يضيع على أصحاب الأرض من بريندين أرونسون

ق 21: جووووول تشوكوبويكي أدامو يسجل الهدف الأول في بايرن

ق 12: نزول تشوكوبويكي أدامو بدلا من أوكافور الذي تعرض للإصابة

انطلاق المباراة

بايرن ميونيخ سالزبورج دوري أبطال أوروبا
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