مباشر ليلة الأبطال – إنتر ميلان (0) - (0) ليفربول.. هدف غير محتسب لدجيكو

الأربعاء، 16 فبراير 2022 - 21:38

كتب : FilGoal

محمد صلاح - إنتر ميلان وليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي إنتر ميلان وليفربول التي تقام في ملعب جوسيبي مياتزا في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق63: بينية من أرنولد لكن تسديدة لويس دياز شتتها سكرينيار في اللحظة الأخيرة.

ق60: جووول؟ لا، هدف غير محتسب لإنتر سجله إدين دجيكو بداعي التسلل.

ق55: هجوم من إنتر وقتال دفاعي من ليفربول.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق35: مازال التعادل السلبي مستمرا بين الفريقين حتى الآن.

ق25: خطأ لصالح صلاح من على حدود منطقة الجزاء بعد تدخل من فيدال.

ق22: خلفية مزدوجة رائعة من ماني ولكن الكرة ارتطمت في الشباك من الخارج.

ق16: أخطر فرص اللقاء حتى الآن، تسديدة قوية من كالهان أوجلو من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بعارضة مرمى ليفربول.

ق13: محاولات متبادلة للسيطرة على اللقاء من قبل الفريقين.

ق5: تسديدة قوية من لاوتارو مرت بجوار مرمى أليسون بقليل.

انطلاق المباراة.

ليفربول ليلة الأبطال إنتر ميلان
نرشح لكم
مباشر ليلة الأبطال - سالزبورج (1)-(0) بايرن ميونيخ.. الشوط الثاني تشكيل دوري الأبطال - بايرن ميونيخ بقوة هجومية ضاربة أمام سالزبورج تشكيل دوري الأبطال – هجوم ناري لـ إنتر ميلان.. ومحمد صلاح وماني وجوتا يقودون ليفربول دوناروما: ماما ميا.. مبابي كائن فضائي بوكيتينو: اعتقدت أن باريديس تسبب في كسر أنفي بسبب ما حدث ضد ريال مدريد ماذا فعل محمد صلاح أمام إنتر من قبل كلوب: قائد ليفربول جاهز لمواجهة إنتر نيمار: فيراتي هو أفضل وسط ملعب لعبت بجواره مع تشافي وإنييستا
أخر الأخبار
جمال عبد الحميد: ثقتي كبيرة فى لاعبي الزمالك للفوز على ساجرادا 7 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
لاليجا تفتتح مطعم TwentyNine الأول في مدريد بالتعاون مع أرامارك 13 دقيقة | الدوري الإسباني
الاتحاد الكاميروني يحسم مصير كونسيساو خلال 72 ساعة 16 دقيقة | إفريقيا
بعثة الزمالك تصل أنجولا لمواجهة ساجرادا 29 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الهلال لـ في الجول: لا نعرف سببا لمنع الجمهور ضد الأهلي.. وسنحاول الحصول على موافقة جديدة 32 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الهلال يعلن إقامة مباراة الأهلي بدون جماهير 57 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
يخسرون من الكل إلا أتليتكو مدريد.. ليفانتي يحقق فوزه الثاني في الموسم ساعة | الدوري الإسباني
عبد الفتاح يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف طاقم حكام مباراة سموحة والزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف عن النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 3 صعود صاروخي لـ منتخب مصر في تصنيف فيفا 4 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم