مباشر ليلة الأبطال – إنتر ميلان (0) - (0) ليفربول.. هدف غير محتسب لدجيكو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي إنتر ميلان وليفربول التي تقام في ملعب جوسيبي مياتزا في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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ق63: بينية من أرنولد لكن تسديدة لويس دياز شتتها سكرينيار في اللحظة الأخيرة.

ق60: جووول؟ لا، هدف غير محتسب لإنتر سجله إدين دجيكو بداعي التسلل.

ق55: هجوم من إنتر وقتال دفاعي من ليفربول.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق35: مازال التعادل السلبي مستمرا بين الفريقين حتى الآن.

ق25: خطأ لصالح صلاح من على حدود منطقة الجزاء بعد تدخل من فيدال.

ق22: خلفية مزدوجة رائعة من ماني ولكن الكرة ارتطمت في الشباك من الخارج.

ق16: أخطر فرص اللقاء حتى الآن، تسديدة قوية من كالهان أوجلو من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بعارضة مرمى ليفربول.

ق13: محاولات متبادلة للسيطرة على اللقاء من قبل الفريقين.

ق5: تسديدة قوية من لاوتارو مرت بجوار مرمى أليسون بقليل.

انطلاق المباراة.