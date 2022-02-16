انتهت ليلة الأبطال – إنتر ميلان (0) - (2) ليفربول.. انتصار قاتل للريدز

الأربعاء، 16 فبراير 2022 - 21:38

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدفه مع ليفربول ضد إنتر ميلان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي إنتر ميلان وليفربول التي تقام في ملعب جوسيبي مياتزا في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بانتصار ليفربول بهدفين دون رد.

ق90: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق83: جووووووووووول ثاااان لليفربول من صلااااااح بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بقدم بيريسيتش وسكنت الشباك.

ق80: تسديدة قوية من بيريسيتش ذهبت أعلى مرمى ليفربول بقليل.

ق75: جوووووووول فيرمينو يسجل الهدف الأول لليفربول برأسية بعد عرضية من روبرتسون من ركلة ركنية.

ق63: بينية من أرنولد لكن تسديدة لويس دياز شتتها سكرينيار في اللحظة الأخيرة.

ق60: جووول؟ لا، هدف غير محتسب لإنتر سجله إدين دجيكو بداعي التسلل.

ق55: هجوم من إنتر وقتال دفاعي من ليفربول.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق35: مازال التعادل السلبي مستمرا بين الفريقين حتى الآن.

ق25: خطأ لصالح صلاح من على حدود منطقة الجزاء بعد تدخل من فيدال.

ق22: خلفية مزدوجة رائعة من ماني ولكن الكرة ارتطمت في الشباك من الخارج.

ق16: أخطر فرص اللقاء حتى الآن، تسديدة قوية من تشالهان أوجلو من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بعارضة مرمى ليفربول.

ق13: محاولات متبادلة للسيطرة على اللقاء من قبل الفريقين.

ق5: تسديدة قوية من لاوتارو مرت بجوار مرمى أليسون بقليل.

انطلاق المباراة.

ليفربول ليلة الأبطال إنتر ميلان
نرشح لكم
كلوب: هذا سبب استبدال جوتا.. والقواعد التحكيمية ستقتلني يوما ما عودة الملك.. صلاح وفيرمينو يعاقبان إنتر على إهدار الفرص ويخطفان الفوز لليفربول الحسم في ألمانيا.. بايرن يحبط مفاجأة سالزبورج ويتعادل في الوقت القاتل انتهت ليلة الأبطال - سالزبورج (1)-(1) بايرن ميونيخ تشكيل دوري الأبطال - بايرن ميونيخ بقوة هجومية ضاربة أمام سالزبورج تشكيل دوري الأبطال – هجوم ناري لـ إنتر ميلان.. ومحمد صلاح وماني وجوتا يقودون ليفربول دوناروما: ماما ميا.. مبابي كائن فضائي بوكيتينو: اعتقدت أن باريديس تسبب في كسر أنفي بسبب ما حدث ضد ريال مدريد
أخر الأخبار
كلوب: هذا سبب استبدال جوتا.. والقواعد التحكيمية ستقتلني يوما ما 36 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
عودة الملك.. صلاح وفيرمينو يعاقبان إنتر على إهدار الفرص ويخطفان الفوز لليفربول ساعة | دوري أبطال أوروبا
الحسم في ألمانيا.. بايرن يحبط مفاجأة سالزبورج ويتعادل في الوقت القاتل ساعة | دوري أبطال أوروبا
جمال عبد الحميد: ثقتي كبيرة فى لاعبي الزمالك للفوز على ساجرادا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
لاليجا تفتتح مطعم TwentyNine الأول في مدريد بالتعاون مع أرامارك ساعة | الدوري الإسباني
الاتحاد الكاميروني يحسم مصير كونسيساو خلال 72 ساعة ساعة | إفريقيا
بعثة الزمالك تصل أنجولا لمواجهة ساجرادا 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
الهلال لـ في الجول: لا نعرف سببا لمنع الجمهور ضد الأهلي.. وسنحاول الحصول على موافقة جديدة 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت انتخابات الزمالك - الكشف عن النتائج كاملة.. مرتضى منصور رئيسا 2 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 3 صعود صاروخي لـ منتخب مصر في تصنيف فيفا 4 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم