مباشر في الدوري – فيوتشر (1) - (0) البنك الأهلي.. طرد دبش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي فيوتشر والبنك الأهلي التي تقام في ملب الأهلي WE السلام في تاسع جولات الدوري المصري.

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ق70: الزنفلي يتصدى لرائعة رفعت من ركلة حرة ويحولها لركنية.

ق67: طرد محمد دبش بعد عرقلة ناصر ماهر المنفرد بمرمى الزنفلي.

ق54: تصدي من الزنفلي بعد اختراق رفعت وتسديدة رائعة.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41: فرصة خطيرة للبنك الأهلي. تشتيت خاطئ من دفاع فيوتشر لتصل الكرة لإيزاكو ياكوبو الذي سدد في جسد الدفاع.

ق32: محمد هلال يخترق ويسدد قريبة من مرمى محمود حمدي

ق28: الهدف الأول.. ناصر ماهر من لمسة واحدة بباطن القدم يسجل الأول في شباك الزنفلي.

ق12: تسديدة من عمر كمال ضعيفة في يد الزنفلي

ق7: الزنفلي يتصدى لفرصة من رأسية صالح شحادة

انطلاق المباراة