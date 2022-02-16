مباشر في الدوري – فيوتشر (1) - (0) البنك الأهلي.. طرد دبش
الأربعاء، 16 فبراير 2022 - 19:42
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي فيوتشر والبنك الأهلي التي تقام في ملب الأهلي WE السلام في تاسع جولات الدوري المصري.
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ق70: الزنفلي يتصدى لرائعة رفعت من ركلة حرة ويحولها لركنية.
ق67: طرد محمد دبش بعد عرقلة ناصر ماهر المنفرد بمرمى الزنفلي.
ق54: تصدي من الزنفلي بعد اختراق رفعت وتسديدة رائعة.
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق41: فرصة خطيرة للبنك الأهلي. تشتيت خاطئ من دفاع فيوتشر لتصل الكرة لإيزاكو ياكوبو الذي سدد في جسد الدفاع.
ق32: محمد هلال يخترق ويسدد قريبة من مرمى محمود حمدي
ق28: الهدف الأول.. ناصر ماهر من لمسة واحدة بباطن القدم يسجل الأول في شباك الزنفلي.
ق12: تسديدة من عمر كمال ضعيفة في يد الزنفلي
ق7: الزنفلي يتصدى لفرصة من رأسية صالح شحادة
انطلاق المباراة