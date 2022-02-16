مباشر في الدوري – فيوتشر (0) - (0) البنك الأهلي.. الزنفلي يتصدى للفرصة الأولى

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي فيوتشر والبنك الأهلي التي تقام في ملب الأهلي WE السلام في تاسع جولات الدوري المصري.

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ق12: تسديدة من عمر كمال ضعيفة في يد الزنفلي

ق7: الزنفلي يتصدى لفرصة من رأسية صالح شحادة

انطلاق المباراة