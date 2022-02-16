مباشر في الدوري – فيوتشر ضد البنك الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي فيوتشر والبنك الأهلي التي تقام في ملب الأهلي WE السلام في تاسع جولات الدوري المصري.

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