انتهت في الدوري - بيراميدز (1)-(0) الإسماعيلي.. نهاية المباراة

الأربعاء، 16 فبراير 2022 - 17:09

كتب : FilGoal

بيراميدز - الإسماعيلي

يستضيف بيراميدز فريق الإسماعيلي على استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 17 نقطة من سبع مباريات، بينما الإسماعيلي في المركز السابع عشر وقبل الأخير بـ 3 نقاط من ثماني مباريات.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق90 خمس دقائق وقت بدل من الضائع

ق80 تسديدة من عبد السميع ترتطم بالقائم الأيسر لإكرامي

ق75 تسديدة قوية من لاكاي ينقذها عمر رضوان

ق65 جوووووول أحمد سامي

ق64 عمر رضوان يتألق لتسديدة عبد الله السعيد

ق51 عمر رضوان ينقذ مرماه بالقدم وتسديدة من دونجا أعلى العارضة

ق50 فرصة محققة ضائعة من بيراميدز بعد تسديدة عرضية من عبد الله السعيد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46 هجمة مرتدة للإسماعيلي ولكن احتساب تسلل

ق45 تصويبة قوية من دونجا بجوار القائم الأيسر للإسماعيلي

ق45 عرضية من رمضان صبحي يخطأ في تقديرها محمد عمار ولكن تمر بجوار القائم لركلة ركنية

ق26 رأسية من وليد الكرتي أعلى العارضة

ق15 تسديدة من نبيل عماد دونجا أعلى المرمى

ق13 تسديدة قوية من عبد الله السعيد ولكن بعيدة فوق المرمى

انطلاق المباراة

الدوري المصري بيراميدز الإسماعيلي
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