استراحة في الدوري - بيراميدز (0)-(0) الإسماعيلي.. نهاية الشوط الأول
الأربعاء، 16 فبراير 2022 - 17:09
كتب : FilGoal
يستضيف بيراميدز فريق الإسماعيلي على استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري.
ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 17 نقطة من سبع مباريات، بينما الإسماعيلي في المركز السابع عشر وقبل الأخير بـ 3 نقاط من ثماني مباريات.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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نهاية الشوط الأول
ق46 هجمة مرتدة للإسماعيلي ولكن احتساب تسلل
ق45 تصويبة قوية من دونجا بجوار القائم الأيسر للإسماعيلي
ق45 عرضية من رمضان صبحي يخطأ في تقديرها محمد عمار ولكن تمر بجوار القائم لركلة ركنية
ق26 رأسية من وليد الكرتي أعلى العارضة
ق15 تسديدة من نبيل عماد دونجا أعلى المرمى
ق13 تسديدة قوية من عبد الله السعيد ولكن بعيدة فوق المرمى
انطلاق المباراة
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