عضو المصري: جدول الدوري ليس قرآنا.. وكيف يجمع عامر حسين بين منصبين؟

الأربعاء، 16 فبراير 2022 - 16:48

كتب : حامد وجدي

المصري - بيان رسمي

انتقد حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي عامر حسين عضو اتحاد الكرة ورابطة الأندية بسبب رفض الأخير تأجيل مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقي المصري مع سيراميكا كليوباترا غدا الخميس ضمن الجولة التاسعة في الخامسة والنصف مساءً.

وقال حسن عمار في تصريحاته عبر إذاعة ميجا أف إم: "هل ما بين الـ 100 مليون مصري لا يوجد شخص غير قادر على وضع جدول المباريات باستثناء عامر حسين".

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وأضاف "بصفتي عضو مجلس نواب سأتقدم بطلب ضده في مجلس النواب بكيفية جمع منصبين وهو عضو اتحاد الكرة وعضو رابطة الأندية".

وشدد "الظلم وعدم الاستجابة لنا يولد الانفجار طلبت منه تأجيل مباراتنا أمام سيراميكا كليوباترا خاصة وأن الفريقين لا يملكان لاعبين مع المنتخب".

وتابع "تواجدنا في الكاميرون بسبب عدم قدرتنا على السفر بطائرة خاصة، نحن نمثل مصر كيف سأصل مصر يوم 16 وسألعب أمام سيراميكا كليوباترا يوم 17 ومباراة مازيمبي يوم 20، أين العدل؟".

وتابع "تحدثت مع أكثر من عضو داخل الرابطة وليس لديه مشكلة في التأجيل لكن عامر حسين هو الوحيد الذي رفض".

وأوضح "عامر حسين تحدث أن رئيس المصري وافق على إقامة المباراة لكن الأخير أكد أنهما تواصلا هاتفيا وأبلغه أنه سيري الحل المناسب، جدول الدوري ليس قرآنا".

وأتم "سأتقدم بشكوى من جانب نادي المصري في الاتحاد المصري ورابطة الأندية وكذلك في مجلس النواب وسنقاتل من أجل حق المصري".

ويحتل المصري المركز السادس برصيد 13 نقطة من 8 مباريات، مقابل 10 نقاط لسيراميكا كليوباترا في الجولة 11.

المصري في الدوري عامر حسين حسن عمار
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