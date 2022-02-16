انتهت في الدوري - فاركو (1) (0) إنبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فاركو وإنبي في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويحتل فاركو المركز السابع برصيد 12 نقطة، فيما يحتل إنبي المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.

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انتهت

ق67: جووول أحمد مودي من ركلة جزاء على يسار الحارس

ق65: ركلة جزاء لفاركو بعد لمسة يد على مروان داوود داخل منطقة الجزاء.

ق 48: تسديدة صاروخية من شكري نجيب تمر بجوار القائم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 30: لا خطورة على مرمى الفريقين حتى الآن

بداية اللقاء