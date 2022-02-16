مباشر في الدوري - فاركو (0) (0) إنبي.. صاروخ شكري يمر بجوار القائم

الأربعاء، 16 فبراير 2022 - 14:50

كتب : FilGoal

الزمالك × إنبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فاركو وإنبي في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويحتل فاركو المركز السابع برصيد 12 نقطة، فيما يحتل إنبي المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

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ق 48: تسديدة صاروخية من شكري نجيب تمر بجوار القائم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 30: لا خطورة على مرمى الفريقين حتى الآن

بداية اللقاء

إنبي فاركو في الدوري المصري الدوري المصري
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