مباشر في الدوري - فاركو (0) (0) إنبي.. بداية اللقاء

الأربعاء، 16 فبراير 2022 - 14:50

كتب : FilGoal

الزمالك × إنبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فاركو وإنبي في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويحتل فاركو المركز السابع برصيد 12 نقطة، فيما يحتل إنبي المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

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بداية اللقاء

إنبي فاركو في الدوري المصري الدوري المصري
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