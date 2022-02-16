مباشر في الدوري - فاركو (0) (0) إنبي.. بداية اللقاء
الأربعاء، 16 فبراير 2022 - 14:50
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فاركو وإنبي في الجولة التاسعة من الدوري المصري.
ويحتل فاركو المركز السابع برصيد 12 نقطة، فيما يحتل إنبي المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.
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بداية اللقاء
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