خبر في الجول - معلول لم يستكمل المران بسبب كدمة.. واختبار طبي في السودان

الأربعاء، 16 فبراير 2022 - 13:51

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - مونتيري - كأس العالم للأندية - علي معلول

تعرض علي معلول ظهير أيسر الأهلي لكدمة في كرة مشتركة بمران الأهلي اليوم الأربعاء، ولم يستكمل المران.

ويستعد الأهلي للقاء الهلال في الخرطوم في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

وحسبما علم FilGoal.com فأن الجهاز الطبي فضل إراحته لكنه تواجد في القائمة لتجهيزه.

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وسوف يخضع معلول لاختبار طبي قبل المران الذي يقام غدا على ملعب الجوهرة الزرقاء في السودان.

وانضم معلول لقائمة الأهلي التي ستسافر إلى السودان للقاء الهلال السوداني. (طالع التفاصيل)

وشارك معلول في مباريات الأهلي الثلاث في كأس العالم للأندية والتي حصد فيها الأحمر الميدالية البرونزية.

وخسر الهلال أولى مبارياته في دور المجموعات أمام صنداونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد.

بينما تأجلت مباراة الأهلي الأولى أمام المريخ السوداني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

علي معلول الأهلي دوري أبطال إفريقيا الهلال السوداني
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