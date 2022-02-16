تقارير مفاجأة: بيكيه هو من نصح لابورتا بضرورة رحيل ميسي عن برشلونة

نشرت صحيفة "إل باييس" تقريرا يكشف أن جيرارد بيكيه لاعب برشلونة كان أحد أسباب رحيل زميله السابق في الفريق ليونيل ميسي.

جيرارد بيكيه النادي : برشلونة ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان برشلونة

ميسي كان قد انضم لباريس سان جيرمان في بداية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر بعد إعلان إدارة برشلونة عدم قدرتها على تسجيل عقده الجديد، لتخطيه سقف الرواتب في الفريق.

وفقا للصحيفة فإن ميسي قد شعر بالخيانة من داخل غرف خلع ملابس برشلونة خصوصا من جانب بيكيه الذي كان أحد الأسباب الرئيسية في رحيله على الرغم من علاقتهم القريبة.

الكلام الذي وصل لميسي يفيد بأن بيكيه قد تحدث مع لابورتا وأخربه بأن الحل الأمثل لتخطي أزمة سقف الرواتب سيكون برحيل نجم الأرجنيني عن الفريق، وهو ما عمل به لابورتا وإدارة برشلونة التي قررت عدم التوقيع على العقد الجديد مع ميسي ليرحل بشكل مجاني مقابل التخلص من راتبه وحل جزء من الأزمة المالية.

ويشير التقرير أيضا إلى أن ميسي قد عانى في بداية انضمامه للفريق في شهر أغسطس من صعوبة في التأقلم داخل غرف خلع الملابس ومع زملاؤه الجدد، إذ أن الأرجنتيني كان دائم الجلوس في غرف خلع الملابس وحيدا دون أن يتحدث مكتفيا بالنظرات على ما حوله.

ميسي شارك منذ انصمامه لباريس سان جيرمان بداية الموسم في 21 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل سبعة أهداف وصناعة ثمانية آخرين.