انتهت أبطال أوروبا - باريس (1)-(0) ريال مدريد.. مبابي وفوز قاتل
الثلاثاء، 15 فبراير 2022 - 21:01
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ضد ريال مدريد الإسباني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
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ق 93: جووووووووووووول مبابي يسجل هدف الفوز في الوقت القاتل
ق 88: نزول جاريث بيل بدلا من كريم بنزيمة
ق 87: نيمار يهدر أخطر فرصة
ق 82: نزول هازارد وفالفيريدي بدلا من فينيسيوس جونيور ولوكا مودريتش
ق 77: أووووه مبابي يهدر فرصة التقدم
ق 71: نزول نيمار بدلا من دي ماريا
ق 71: نزول فاسكيز ورودريجو بدلا من كارفاخال وأسينسيو
ق 62: أوووووه كوروتا يتصدى لركلة الجزاء أمام ميسي
ق 60: أوووووووووه ركلة جزاء لمبابي بعد عرقلة من كارفاخال
ق 56: إنذار لـ ميندي ويغيب عن مباراة العودة
ق 52: ضغط قوي من باريس
ق 50: أوووووه كورتوا يتألق أمام مبابي
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 39: فيراتي يحصل على إنذار بعد تدخل قوي على كاسيميرو
ق 37: إنذار لكاسيميرو بعد تدخل قوي مع باريديس
ق 17: أووووه انفراد ضائع من مبابي
ق 5: تهديد أول من دري ماريا وتسديدة أعلى العارضة بعد عرضية من مبابي الذي مر من كارفاخال
انطلاق المباراة