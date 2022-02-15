انتهت أبطال أوروبا - باريس (1)-(0) ريال مدريد.. مبابي وفوز قاتل

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 - 21:01

كتب : FilGoal

ميسي يهدر ركلة جزاء أمام كورتوا - باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ضد ريال مدريد الإسباني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

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ق 93: جووووووووووووول مبابي يسجل هدف الفوز في الوقت القاتل

ق 88: نزول جاريث بيل بدلا من كريم بنزيمة

ق 87: نيمار يهدر أخطر فرصة

ق 82: نزول هازارد وفالفيريدي بدلا من فينيسيوس جونيور ولوكا مودريتش

ق 77: أووووه مبابي يهدر فرصة التقدم

ق 71: نزول نيمار بدلا من دي ماريا

ق 71: نزول فاسكيز ورودريجو بدلا من كارفاخال وأسينسيو

ق 62: أوووووه كوروتا يتصدى لركلة الجزاء أمام ميسي

ق 60: أوووووووووه ركلة جزاء لمبابي بعد عرقلة من كارفاخال

ق 56: إنذار لـ ميندي ويغيب عن مباراة العودة

ق 52: ضغط قوي من باريس

ق 50: أوووووه كورتوا يتألق أمام مبابي

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 39: فيراتي يحصل على إنذار بعد تدخل قوي على كاسيميرو

ق 37: إنذار لكاسيميرو بعد تدخل قوي مع باريديس

ق 17: أووووه انفراد ضائع من مبابي

ق 5: تهديد أول من دري ماريا وتسديدة أعلى العارضة بعد عرضية من مبابي الذي مر من كارفاخال

انطلاق المباراة

باريس سان جيرمان ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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