تشكيل مانشستر سيتي - محرز وستيرلنج يقودان الهجوم
الثلاثاء، 15 فبراير 2022 - 21:00
كتب : FilGoal
أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة سبورتنج لشبونة بعد قليل.
ويلعب مانشستر سيتي مع سبورتنج لشبونة على ملعب جوزيه ألفالاد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.
وشهد التشكيل مشاركة جون ستونز كظهير أيمن بدلا من كايل ووكر الذي تعرض للطرد خلال المباراة الأخيرة من دور المجموعات.
وجاء التشكيل بالكامل كالآتي
الحارس: إيدرسون مورايش
الدفاع: جون ستونز - روبن دياز - إيمريك لابورت - جواو كانسيلو
الوسط: كيفن دي بروين - رودريجو - بيرناردو سيلفا
الهجوم: رياض محرز - فيل فودين - رحيم ستيرلنج
وجاء على مقاعد البدلاء: ناثان أكي - سكوت كارسون - ليام ديلاب - إلكاي جوندوجان - روميو لافيا - لوكي مبيتي تابو - جيمس مكاتي - فيرناندينيو - كيران سليكير - أوليكساندر زينشينكو - كايكي
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