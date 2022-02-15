مباشر في الدوري - سموحة (0)-(0) الزمالك.. تقنية الفيديو تلغي هدف أوباما

يستضيف سموحة فريق الزمالك على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 19 نقطة بينما سموحة في المركز الرابع بـ 15 نقطة.

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ق30 تقنية الفيديو تلغي الهدف بسبب التسلل

ق25 جوووووول يوسف أوباما بعد خطأ الهاني سليمان

ق20 عواد يتصدى لعرضية من ركنية على مرتين

ق13 تسديدة من حسين فيصل بجوار القائم الأيمن لعواد

ق5 رأسية رجب نبيل بجوار القائم الأيمن لمحمد عواد

انطلاق المباراة