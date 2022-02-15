انتهت في الدوري - سموحة (2)-(0) الزمالك

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 - 17:01

كتب : FilGoal

سموحة - الزمالك

يستضيف سموحة فريق الزمالك على ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 19 نقطة بينما سموحة في المركز الرابع بـ 15 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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انتهت

ق87 مشاركة أبو بكر ليادي وخروج عبد الكبير الوادي

ق86 محاولة من عبد الشافي لكن دون خطورة على مرمى سموحة

ق78 جووول عبد الكبير الوادي يسجل من ركلة جزاء

ق76 ركلة جزاء بعد عرقلة سيلا

ق73 نزول محمد أشرف روقا بدلا من شيكابالا

ق66 نزول أشرف بنشرقي وسيف الجزيري بدلا من أوناجم وعمر السعيد

ق65 جووول تسديدة قوية من صديق كالابا

ق61 نزول حمدي علاء ومصطفى الخواجة بدلا من حليمو ومحمد عبد العاطي

ق57 سيسيه يرفض هدية زيزو ويتأخر في التسديد لينقذها الهاني سليمان

ق56 أحمد سيد زيزو يشارك بدلا من إسلام جابر

ق53 تسديدة من إمام عاشور أعلى المرمى

ق52 تسديدة رائعة من شيكابالا من داخل منطقة الجزاء ولكن تألق الهاني ومنع هدفا محققا

ق51 رأسية من سيسيه يتصدى لها الهاني سليمان وترتطم بالعارضة

ق49 تسديدة من محمد عبد العاطي لكن بعيدة عن مرمى عواد

ق46 نزول إمام عاشور بدلا من يوسف أوباما

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46 تسديدة من شيكابالا أعلى العارضة

ق36 تسديدة من سيسيه أعلى العارضة

ق30 تقنية الفيديو تلغي الهدف بسبب التسلل

ق25 جوووووول يوسف أوباما بعد خطأ الهاني سليمان

ق20 عواد يتصدى لعرضية من ركنية على مرتين

ق13 تسديدة من حسين فيصل بجوار القائم الأيمن لعواد

ق5 رأسية رجب نبيل بجوار القائم الأيمن لمحمد عواد

انطلاق المباراة

الدوري المصري سموحة الزمالك برج العرب
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