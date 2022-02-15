تشكيل سموحة - سيلا والوادي وفيصل يقودون هجوم سموحة.. وغياب مروان حمدي

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 - 16:27

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي سموحة بهدف عبد الكبير الوادي في شباك الأهلي

أعلن سموحة تشكيله لمواجهة ضيفه الزمالك اليوم الثلاثاء في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ويغيب مروان حمدي عن المباراة بسبب تراكم البطاقات، وأحمد رمضان بيكهام بعد طرده في المباراة الأخيرة ضد البنك الأهلي.

وجاء التشكيل:

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حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: خالد عبد الفتاح – رجب نبيل – أحمد حكم – محمد شكري

الوسط: محمد متولي "كناريا" – محمود حليمو

أمامهما: عبد الكبير الوادي – محمد عبد العاطي – حسين فيصل

الهجوم: أيلا سيلا

ويحتل سموحة المركز الرابع في ترتيب الدوري ورصيده 15 نقطة.

وتنطلق المباراة الساعة 5:30 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.

سموحة الدوري المصري
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