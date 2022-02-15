انتهت في الدوري - المحلة (1)(1) المقاولون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة والمقاولون العرب في إطار الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويحتل زعيم الفلاحين المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط، بينما يأتي ذئاب الجبل في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط.

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انتهت

ق 84: أحمد عبد العزيز يهدر ركلة الجزاء بعد تصدي عمرو شعبان لها

ق 84: ضربة جزاء للمقاولون العرب

ق 78: تمريرة سحرية من إدوارد إلى ممادو نياس الذي انفرد بالمرمى ومر من حارس مرمى غزل المحلة وحاول تسديد الكرة لكنها مرت أعلى العارضة بعد تعرضه لمضايقات من معاذ الحناوي

ق 53: جووول محمد فتح يسجل برأسية هدف التعادل للغزل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: هشام عادل يسدد كرة قوية من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 20: عمرو شعبان يتصدى ببراعة لتسديدة لويس إدوار من داخل منطقة الجزاء.

ق8: مامادو نياس جووووول. استغل خطأ حارس المحلة وانطلق داخل منطقة الجزاء ليسدد في الشباك

بداية المباراة